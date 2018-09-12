AA: MÄ°T, Suriye'de operasyon dÃ¼zenledi, ReyhanlÄ± sanÄ±ÄŸÄ±nÄ± getirdi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n Suriye'nin Lazkiye kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 2013 yÄ±lÄ±nda ReyhanlÄ±’daki bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Suriye istihbaratÄ±yla irtibatÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve failleri yönlendirdiÄŸi iddia edilen Yusuf Nazik’Ä° Türkiye’ye getirdiÄŸi belirtiliyor.

AA’nÄ±n servis ettiÄŸi habere göre; Hatay’Ä±n ReyhanlÄ± ilçesinde 2013’te gerçekleÅŸtirilen ve 53 vatandaÅŸÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu iddia edilen Yusuf Nazik Lazkiye kentinde MÄ°T tarafÄ±ndan yakalandÄ± ve Türkiye’ye getirildi. Nazik, sorgulanÄ±yor.

FotoÄŸraf: DHA

REYHANLI SALDIRISI VE DAVA SÜRECÄ°

Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilçesinde 11 MayÄ±s 2013'te 52 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± iki ayrÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirilmiÅŸti. SaldÄ±rÄ±da yaralanan bir kiÅŸinin daha sonra vefatÄ±yla hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 53’e yükselmiÅŸti. ReyhanlÄ± Belediyesi yanÄ± ile PTT binasÄ± önünde gerçekleÅŸen patlamalarda 912 konut, 891 iÅŸ yeri ve 148 araç zarar görmüÅŸtü.

ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ± davasÄ±nda karar 23 Åžubat 2018’de çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Buna göre, bombalÄ± eyleme iliÅŸkin yargÄ±lamasÄ± süren 33 kiÅŸiden 9’u aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yÄ±l arasÄ±nda deÄŸiÅŸen hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yusuf Nazik’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu firari durumdaki 8 kiÅŸi ise kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranÄ±yordu.

YUSUF NAZÄ°K NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

SoL’un hatÄ±rlatmasÄ±na göre; ReyhanlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n zanlÄ±larÄ± olduÄŸu öne sürülen Yusuf Nazik ve Mehmet Gezer, 19 Temmuz 2014 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada, Heysem Topalca’ya iÅŸaret etmiÅŸti: “Topalca, Suriye’deki cihatçÄ±lara destek veren Suriye vatandaÅŸÄ± bir Türkmen. Bize bu tezgâhÄ± kuran kiÅŸi, Heysem Topalca olabilir. Topalca’yla zaman zaman ReyhanlÄ±’dan mal geçirmek için iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yorduk. Bu adam eskiden beri kaçakçÄ±lÄ±k yapar. Hem ReyhanlÄ± bölgesinden hem de YayladaÄŸÄ±’ndan geçiÅŸ yapabiliyor. Biz ReyhanlÄ±’ya yanaÅŸamÄ±yoruz bile. Oralar cihatçÄ±larÄ±n elinde. Bizi görseler keserler. Bu iÅŸte kesinlikle onun parmaÄŸÄ± var.” (HABER MERKEZÄ°)

ReyhanlÄ± KatliamÄ± davasÄ±nda sanÄ±klara mÃ¼ebbet

\'ReyhanlÄ± davasÄ± sanÄ±ÄŸÄ± Nazik, Bakan Erginâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yordu\'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 17:37

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