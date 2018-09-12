ABD'de lisedeki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ Ã¶ldÃ¼

FotoÄŸraf: Pixabay

ABD'de lisedeki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ Ã¶ldÃ¼

    • 12 EylÃ¼l 2018 10:03

    ABD'nin Las Vegas kentindeki bir lisede yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    ABD'nin Nevada eyaletine baÄŸlÄ± Las Vegas kentinde lise yerleÅŸkesinde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Las Vegas'Ä±n kuzeyindeki Canyon Springs Lisesinin bahçesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±.

    Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, ilk belirlemelere göre olayda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin beyzbol sahasÄ±na yakÄ±n bir yerde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.

    Polisin, öldürülen kiÅŸinin Canyon Springs Lisesinin öÄŸrencisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Yerel saatle 14.40'ta yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda okulda 500'den az kiÅŸinin olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 10:14
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