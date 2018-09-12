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ABD'de lisedeki silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 18 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ Ã¶ldÃ¼
ABD'nin Las Vegas kentindeki bir lisede yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
ABD'nin Nevada eyaletine baÄŸlÄ± Las Vegas kentinde lise yerleÅŸkesinde yaÅŸanan silahlÄ± saldÄ±rÄ±da bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere göre, Las Vegas'Ä±n kuzeyindeki Canyon Springs Lisesinin bahçesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±.
Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya iliÅŸkin açÄ±klamasÄ±nda, ilk belirlemelere göre olayda 18 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin beyzbol sahasÄ±na yakÄ±n bir yerde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirtti.
Polisin, öldürülen kiÅŸinin Canyon Springs Lisesinin öÄŸrencisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Yerel saatle 14.40'ta yaÅŸanan saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda okulda 500'den az kiÅŸinin olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)
ABDâ€™de silahlanmaya karÅŸÄ± genÃ§lik isyanÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 10:14
ABD'nin Las Vegas kentinde silahlÄ± saldÄ±rÄ±: En az 59 Ã¶lÃ¼