Antalya aÃ§Ä±klarÄ±nda 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Akdeniz'de, Antalya açÄ±klarÄ±nda Richter ölçeÄŸine göre 5,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter ölçeÄŸine göre 5,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Antalya'nÄ±n Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açÄ±ÄŸÄ±nda saat 09.21'de, 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nÄ±n bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi.

Antalya'da dün sabaha karÅŸÄ± da DöÅŸemealtÄ± ilçesinde 4,8 büyüklüÄŸünde deprem meydana gelmiÅŸ, bu deprem de Antalya'nÄ±n tamamÄ±nda ve Burdur ile Isparta'nÄ±n bazÄ± ilçelerinde hissedilmiÅŸti. (Antalya/DHA)

Antalya'da 4,8 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 09:47

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