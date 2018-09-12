Ä°slamabadâ€™da keÅŸfedilen plastik yiyen mantar Ã§Ã¶p krizini Ã§Ã¶zebilir

Bilim insanlarÄ±, Pakistan'Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad'da keÅŸfedilen plastik yiyen mantarÄ±n Ã§Ã¶p krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde rol oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±racak.

Pakistan’Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabad’daki bir çöplükte bulunan plastik yiyen bir mantar türünün, plastik kirliliÄŸine bir çözüm olabileceÄŸi belirtiliyor.

BBC Türkçe’nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Londra’daki Royal Botanic Gardens’Ä±n (Kraliyet Botanik Bahçeleri) yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporda söz konusu mantarÄ±n doÄŸada çözünmesi yüzyÄ±llar alan plastiÄŸi haftalar içinde çözdüÄŸü belirtildi.

Konuyla ilgili 18 ülkeden 100'den fazla bilim insanÄ± bu hafta Londra'nÄ±n batÄ±sÄ±nda yer alan botanik bahçesinde bir araya gelerek bu mantardan yola çÄ±karak nasÄ±l araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸacak.

MantarÄ±n salgÄ±ladÄ±ÄŸÄ± enzimler polyesteplr poliüretan gibi plastikleri çözebiliyor.

Bilim insanlarÄ±, bu enzimin yaratÄ±lmasÄ±ndan hangi genlerin sorumlu olduÄŸunu tespit etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Gen tespit edildikten sonra bu enzimin endüstriyel miktarda üretilip üretilemeyeceÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lacak. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 09:25

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