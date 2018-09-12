Serena Williams nerede yanÄ±lÄ±yor?

Tenis tarihinin kort iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki efsanelerinden Martina Navratilova, Serena Williams-Naomi Osaka finalinde yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendirdi.

Martina NAVRATILOVA

Serena Williams kÄ±smen haklÄ±. Uygunsuz davranÄ±ÅŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda kadÄ±nlara yönelik büyük bir çifte standart var ve bu tenisle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Ancak cumartesi günkü Amerika AçÄ±k finalinde hakeme yönelik protestosunda kÄ±smen de haksÄ±zdÄ±. “Erkekler yapÄ±nca cezadan yÄ±rtabiliyorsa kadÄ±nlar da yapabilmelidir” ÅŸeklinde bir standart belirlemenin iyi bir fikir olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. Bundan ziyade kendimize sormamÄ±z gereken soru ÅŸu: YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sporu yüceltmek ve rakibimize saygÄ± göstermek için ne ÅŸekilde davranmalÄ±yÄ±z?

Özetlemek gerekirse maçtaki sorunlar, 2.setin baÅŸÄ±nda Williams’Ä±n, koçundan yardÄ±m aldÄ±ÄŸÄ± için uyarÄ±lmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Bu, koçunun hatasÄ±ydÄ±. Patrick Mouratoglou, ellerini kullanarak Williams’Ä± öne çÄ±kmasÄ± için motive ediyordu. Kurallara aykÄ±rÄ± olarak maç sÄ±rasÄ±nda koç desteÄŸinin yaygÄ±n olduÄŸu ve koçlarÄ±n çoÄŸunun bunu yaptÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ancak cumartesi akÅŸamÄ± yapÄ±lan yorumlarÄ±n aksine, bu kuralÄ±n çiÄŸnenmesi halinde yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± da sÄ±k görülen bir ÅŸey. Böyle bir hadise yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda oyuncularÄ±n çoÄŸu omuz silkip oyununa devam ediyor çünkü bir sonraki ihlalde bunun cezaya mal olacaÄŸÄ±nÄ± biliyorlar. Oyuncu, koçunun eylemlerinden sorumludur ve aslÄ±nda oyuncunun koçun talimatlarÄ±nÄ±n farkÄ±nda olup olmamasÄ± da önemli deÄŸildir. Hakemler her iki durumda da yaptÄ±rÄ±m uygulayabilir.

Williams, uyarÄ±dan hoÅŸnut kalmadÄ± ve Hakem Carlos Ramos’un bunu bilmesini istedi. Åžu ana kadar bir sorun yok. (Hakemin koç desteÄŸine dair önce oyuncuyla konuÅŸmasÄ± da yaygÄ±n bir pratik - buna gerçek uyarÄ± öncesi bir çeÅŸit yumuÅŸak uyarÄ± da denebilir böylece oyuncunun koçunu susturma imkanÄ± olur. EÄŸer bu yapÄ±lsaydÄ±, daha sonrakiler hiç yaÅŸanÄ±r mÄ±ydÄ±, bu sorunun yanÄ±tÄ±nÄ± bilemeyiz)

Ä°ÅŸler, bundan birkaç oyun sonra kötüye gitti. Williams, 3-1 öndeyken servisini kÄ±rdÄ±rdÄ± ve raketini parçaladÄ±. Bu, otomatik kural ihlali anlamÄ±na geliyor ve bir önceki cezayla birleÅŸtiÄŸi için Williams aleyhine puan kaybÄ±na dönüÅŸtü.

FotoÄŸraf: Mohammed Elshamy/AA

Williams bunun ardÄ±ndan hakemle tartÄ±ÅŸmayÄ± seçti. Hile yapmadÄ±ÄŸÄ±, koçundan destek almadÄ±ÄŸÄ± bu yüzden uyarÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerektiÄŸi konusunda Ä±srarcÄ± oldu. Ancak, koçunun ona talimat verip vermediÄŸinin farkÄ±nda olmasÄ± bir ÅŸey deÄŸiÅŸtirmezdi. Mouratoglou maç sonrasÄ± itiraf ettiÄŸi gibi, oyun sÄ±rasÄ±nda taktik veriyordu ve Williams’Ä±n bunu bilip bilmediÄŸi tartÄ±ÅŸmalÄ±ydÄ±. Yani Ramos’un ona ceza vermek dÄ±ÅŸÄ±nda yapabileceÄŸi bir ÅŸey yoktu. Bu noktada Williams, esas noktayÄ± unutmaya baÅŸladÄ±. O ve Ramos, artÄ±k birbirleriyle atÄ±ÅŸÄ±yordu. Williams, hile yapmadÄ±ÄŸÄ± konusunda Ä±srar ediyordu -tamamen inanÄ±labilir ancak yersiz- Ramos ise kararlarÄ±nÄ± ihtiyattan biraz yoksun bir biçimde veriyordu.

HatÄ±rlatmamÄ±zda yarar var ki Williams’Ä±n bu tip meselelerde özellikle bu turnuvaya iliÅŸkin kötü anÄ±larÄ± var. 2004’te Jennifer Capriati’ye karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± maçta berbat bir çizgi hakemliÄŸine maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. 2009’da Kim Clijsters’a karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± yarÄ± final mücadelesinin maç puanÄ±nda çizgi hakemine karÅŸÄ± soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirerek cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu, otomatik olarak maçÄ± kaybetmesine neden olmuÅŸtu. 2011 finalinde Samantha Stosur’a karÅŸÄ±, oyunda momentumu kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak bir puan kazandÄ±ktan sonra “Haydi” diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için puan kaybetmiÅŸti. Bunun üzerine hakemi azarlamÄ±ÅŸ ve bir ceza daha almÄ±ÅŸtÄ±.

Amerika AçÄ±k tarihinde yaÅŸanan tüm bu olaylarÄ±n toplamÄ± ve onun her zaman tenis dünyasÄ±nda dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸlÄ±k hissiyle var olmasÄ± -Bunun nasÄ±l bir his olduÄŸunu çok iyi biliyorum- Williams’Ä±n neden bu ÅŸekilde reaksiyon verdiÄŸini ve bunun da ötesinde neden boÅŸverip geçemediÄŸini açÄ±klama konusunda bize yardÄ±mcÄ± oluyor.

Maça dair yorumlarÄ±n çoÄŸu Williams’Ä±n Ramos’la ikinci kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda özür dilemesini istemesine ve ona hÄ±rsÄ±z demesine odaklandÄ±. Ramos, Williams’a üçüncü kez ceza verdi bu da ona tüm maça mal oldu. Uzun süren tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan oyuna devam edildi. Naomi Osaka, bildiÄŸim kadarÄ±yla hiçbir Grand Slam finalinde görülmemiÅŸ bir drama ve yuhalamalarÄ±n arasÄ±nda maçÄ± kazandÄ±. Bu, kendisinin ve Japonya’nÄ±n ilk büyük ÅŸampiyonluÄŸuydu.

Williams, bir erkek olsaydÄ± hakeme hÄ±rsÄ±z dediÄŸi halde bundan ceza almadan kurtulabilir miydi, bunun yanÄ±tÄ±nÄ± bilmek zor ve tartÄ±ÅŸmalÄ± bir konu. Ancak bence buna odaklanmak esas noktayÄ± kaçÄ±rmak anlamÄ±na geliyor. EÄŸer erkekler gerçekten aynÄ± ihlallerde farklÄ± standartlara göre deÄŸerlendiriliyorsa bunun ciddi ÅŸekilde incelenmesi ve düzeltilmesi gerekir. Ancak kendi davranÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, bizim de cezasÄ±zlÄ±kla yÄ±rtabileceÄŸimizi düÅŸünerek deÄŸerlendirmemeliyiz. Ä°ÅŸin aslÄ± bu, kortta hiç kimsenin sapmamasÄ± gereken bir davranÄ±ÅŸ biçimi. Tenis oynadÄ±ÄŸÄ±m dönemde raketimi binlerce parçaya ayÄ±rmak istediÄŸim birçok an oldu. Ancak o sÄ±rada bunu izleyen çocuklarÄ± düÅŸündüm ve gönülsüzce de olsa raketi yeniden elime aldÄ±m.

Williams’Ä±n maç sonrasÄ± Osaka’ya karÅŸÄ± tutumu kesinlikle harikaydÄ±. Gerçek bir ÅŸampiyon gibiydi. Ancak maç sÄ±rasÄ±nda... Neyse, bunun üzerine yeterince konuÅŸtuk. Bu arada maç sÄ±rasÄ±nda ve sonrasÄ±nda Osaka’nÄ±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da kesinlikle ilham verici olduÄŸunu söylemek gerekir.

FotoÄŸraf: Mohammed Elshamy/AA

Peki teniste gerçekten bir çifte standart var mÄ±?

Sporumuzu pembe gözlüklerimizi çÄ±kartarak, önyargÄ±lardan uzak ve tutarlÄ± bir biçimde ciddi ÅŸekilde deÄŸerlendirmeliyiz. Tenis son derece demokratik bir spordur ve o ÅŸekilde kaldÄ±ÄŸÄ±na emin olmamÄ±z gerekir.

Ancak aynÄ± zamanda bireylerin de çok sevdiÄŸimiz spora saygÄ±yla yaklaÅŸmalarÄ± gerekir. Çünkü hepimiz Williams’la Osaka’nÄ±n bir sonraki maçÄ±nÄ± izlemeyi iple çekiyoruz ve umarÄ±m bu kez heyecan, onlarÄ±n harika vuruÅŸlarÄ±ndan, rekabetçiliklerinden kaynaklanÄ±r ve iki atlet bu iÅŸin nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstererek hepimize ilham verir.

New York Times’tan çeviren Mithat Fabian SÖZMEN

Martina Navratilova: 1956 Çekoslovakya doÄŸumlu, ABD'li tenisçi, kariyeri boyunca 18 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸadÄ±. Martina Navratilova, LGBTÄ° haklarÄ± baÅŸta olmak üzere insan haklarÄ± mücadelesinde de aktif tutumuyla tanÄ±nÄ±yor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 08:46

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