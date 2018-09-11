Atina'daki yangÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 99 oldu

Yunanistan'daki yangÄ±n sonrasÄ±, Atina Evangelismos Hastanesiâ€™nde yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r tedavi gÃ¶ren 26 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina yakÄ±nlarÄ±nda temmuz ayÄ±nda yaÅŸanan yangÄ±n felaketinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 99'a yÃ¼kseldi.

Yunanistan Ä°tfaiye TeÅŸkilatÄ±ndan (PSE) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Atina Evangelismos Hastanesiâ€™nde yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r tedavi gÃ¶ren 26 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi

Buna gÃ¶re, Ã¼lke tarihindeki en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l yangÄ±n felaketinde 16â€™sÄ± hastanede olmak Ã¼zere Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 99'a Ã§Ä±ktÄ±.

AÃ§Ä±klamada, yaralÄ± 17 kiÅŸinin tedavisinin devam ettiÄŸi, aÄŸÄ±r yaralÄ± 3 kiÅŸinin yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde tutulduÄŸu ifade edildi. YangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden 99 kiÅŸiden 83'Ã¼nÃ¼n kimliklerinin belirlendiÄŸi kaydedildi.

Atina'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 20 kilometre kuzeydoÄŸusundaki Pendeli bÃ¶lgesinde ormanlÄ±k alanda bir kiÅŸinin topladÄ±ÄŸÄ± kuru dallarÄ± ateÅŸe vermesiyle Ã§Ä±kan ve ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle kÄ±sa sÃ¼rede yerleÅŸim birimlerinin bulunduÄŸu sahil bÃ¶lgelerine yayÄ±lan yangÄ±nda, 187 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸ, yÃ¼zlerce ev ve araÃ§ kÃ¼l olmuÅŸtu.

YangÄ±nla ilgili hasar tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve kullanÄ±lamaz hale gelen evlerin yÄ±kÄ±m iÅŸlemleri devam ediyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 23:13

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