Emine ErdoÄŸan'a 'Ä°nsani Hizmet Takdir Ã–dÃ¼lÃ¼' verildi

Emine ErdoÄŸan'a DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man HayÄ±rseverler Kongresiâ€™nin Londra'da dÃ¼zenlediÄŸi KÃ¼resel DonÃ¶rler Forumu'nda 'Ä°nsani Hizmet Takdir Ã–dÃ¼lÃ¼' verildi.

Dünya Müslüman HayÄ±rseverler Kongresi’nin (World Congress of Muslim Philanthropists) Londra’da düzenlediÄŸi Küresel Donörler Forumu kapsamÄ±nda takdim ettiÄŸi "HayÄ±rseverlik MirasÄ± Ödülleri”nden "Ä°nsani Hizmet Takdir Ödülü", Emine ErdoÄŸan’a verildi.

Londra Belediyesinin ev sahipliÄŸinde Mansion House’da düzenlenen törenle ödülünü alan Emine ErdoÄŸan, “FarklÄ± olanÄ±, ötekileÅŸtiren deÄŸil zenginlik kabul eden büyük bir medeniyetin mensuplarÄ±yÄ±z” dedi.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ErdoÄŸan, salonda bulunanlara seslenerek, “Sizler, kapitalizmin insan ruhunu duyarsÄ±zlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir dünyada, merhametin, vicdanÄ±n sesi olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n yüklerini omuzlama derdinde olan asil ruhlarÄ±nÄ±z, biliyorum ki hayÄ±rseverlik duygularÄ±yla mayalandÄ±. DünyanÄ±n son yÄ±llarda bu çabaya gerçekten çok ihtiyacÄ± var" diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, sözlerinin devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Herkesin sessizliÄŸe gömüldüÄŸü bir dünyada, suskun yürekleri, paslÄ± vicdanlarÄ± sarsÄ±yorsunuz. Bu çabanÄ±n tanklardan ve füzelerden daha etkili olduÄŸunu düÅŸünüyorum. HayÄ±rseverlik sadece merhamet etmek, maddi yardÄ±mda bulunmak demek deÄŸildir. Hak ve adalet düzeninin tesisi için çalÄ±ÅŸmak, merhamet politikalarÄ± üretmek için çabalamaktÄ±r. Toplumsal adalete, fÄ±rsat eÅŸitliÄŸine alan açmaktÄ±r. ÇocuklarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± korumaktÄ±r. Onlara eÄŸitim imkanlarÄ± hazÄ±rlamaktÄ±r. HayÄ±rseverlik, insanlÄ±ÄŸÄ±n meseleleri ile ilgilenmek kadar çevre sorunlarÄ±nÄ± ve hayvan haklarÄ±nÄ± da gözetmektir.” (HABER MERKEZÄ°)

Bilal ErdoÄŸan: DÃ¼nyada adaletsiz, dengesiz bir dÃ¼zen kurulmuÅŸ

Ä°zmir Barosu Ã‡ocuk HaklarÄ± Merkezi'ne 6 ayda 580 baÅŸvuru!

Ä°HD: BÃ¶lge illerinde 9 ayda 15 bin 647 hak ihlali yaÅŸandÄ±

2 yÄ±llÄ±k OHAL'in bilanÃ§osu: Grev yasaklarÄ±, sansÃ¼r, baskÄ±, hak ihlaliâ€¦

Ä°HD: Hapishanelerde iÅŸkence ve hak gasplarÄ± arttÄ±

â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ten tutuklulara hÃ¼cre cezasÄ± verildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 22:41

www.evrensel.net