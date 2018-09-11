'TÃ¼rk burjuvazisinin kendisine dair anlatacak tarihi yok'

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ 'Hayat Bilgisi Okuluâ€™nun ikinci yaz okulu, Bodrum'da gerÃ§ekleÅŸiyor.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü 'Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulunun ikinci gününde iki atölye ve üç oturum gerçekleÅŸtirdildi.

Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na düzenlenen yaz okulunun temasÄ± 'Kültür'.

‘Türkiye’de Burjuvazi, Devlet ve Kültür’ oturumunda konuÅŸan gazeteci HakkÄ± Özdal, OsmanlÄ±’nÄ±n kuruluÅŸundan bu yana burjuva sÄ±nÄ±f hareketinden bahsetti ve kültür alanÄ±na edebiyat açÄ±sÄ±ndan yaklaÅŸtÄ±.

'TÜRK BURJUVAZÄ°SÄ° HESABINI VERMEDÄ°'

Türk burjuvazisinin kendisine 'burjuva' adÄ±nÄ± yakÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ± aktaran Özdal, "Türk burjuvasÄ± kendine burjuva adÄ±nÄ± yakÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±yor, reddediyor. Türkiye’de burjuvazi, bir sÄ±nÄ±fsal konum olarak deÄŸil ‘züppelik’ olarak tabir edildi. O yüzden kabul edilmedi. Bu durum sÄ±nÄ±f çatÄ±ÅŸmasÄ±ndan da kaçÄ±nmÄ±ÅŸ olmalarÄ±na yaradÄ±" dedi.

Türk burjuvazisinin kendisine dair anlatacak bir tarihinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özdal, "Gayrimüslimlerin ‘buhar olarak’ kaybolduÄŸu topraklarda türeyen bir sÄ±nÄ±ftan söz ediyoruz. Türk burjuvazisi yapacaÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸ, hesabÄ±nÄ± ise vermemiÅŸtir. Edebiyat ve edebiyata baÄŸlÄ± ürünlerde de bu durum meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor" diye konuÅŸtu. (Bodrum/EVRENSEL)

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™den yaz okulu

Hayat Bilgisi Okulu'nda ilk ders gerÃ§ekleÅŸti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:40

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