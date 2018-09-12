Kenan Bilgin'in ailesi 24 yÄ±ldÄ±r adalet istiyor

Cumartesi Anneleri eyleminin ilk katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan Ä°rfan Bilgin ile aÄŸabeyi Kenan Bilgin'in kaybedilmesini ve verdiÄŸi 24 yÄ±llÄ±k mÃ¼cadeleyi konuÅŸtuk.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

Cumartesi Anneleri, 24 yÄ±l önce baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ± oturma eylemine ve o zaman sayÄ±larÄ± çok azdÄ±. Eyleme ilk baÅŸlayanlardan biri de Ä°rfan Bilgin’di. 12 Eylül 1994 yÄ±lÄ±nda Ankara’daki evinden terörle mücadele ÅŸubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±nan Kenan Bilgin’in kardeÅŸi olan Ä°rfan Bilgin hâlâ eylemine devam ediyor. Çünkü aÄŸabeyini gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra bir daha göremedi. Bilgin, 24 yÄ±ldÄ±r aÄŸabeyini kaybedenlerin peÅŸinde. Ä°rfan Bilgin, AÄ°HM’de Türkiye’yi mahkum ettirse de onun tek isteÄŸi bütün kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± gibi, kaybedenlerin yargÄ±lanmasÄ± ve aÄŸabeyinin bir mezarÄ±nÄ±n olmasÄ±. Ä°rfan Bilgin elinde aÄŸabeyinin fotoÄŸrafÄ±yla her hafta Galatasaray MeydanÄ±’nda hem aÄŸabeyinin hem de gözaltÄ±nda kaybedilen diÄŸer insanlarÄ±n akÄ±betini soruyor. Kenan Bilgin’in kardeÅŸi Ä°rfan Bilgin ile 24 yÄ±llÄ±k süreci konuÅŸtuk.

‘SÄ°STEMLÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°LDE Ä°ÅžKENCE GÖRDÜ’

“12 Eylül bana genellikle iki ÅŸey hatÄ±rlatÄ±r” diyor Bilgin ve anlatmaya baÅŸlÄ±yor:

“Birincisi 12 Eylül faÅŸist diktatörlüÄŸün yönetime el koymasÄ± gelir. Ä°kincisi ise 12 Eylül 1994 aklÄ±ma gelir. 12 Eylül 1994 tarihi Bilgin ailesinin canÄ±ndan can koptuÄŸu bir tarihtir. 12 Eylül 1994 tarihinde iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n yoldaÅŸÄ±, Türkiye halklarÄ±nÄ±n kurtuluÅŸu için gözünü kÄ±rpmadan canÄ± pahasÄ±na mücadele eden Kenan Bilgin’in gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihtir.”

Kenan Bilgin’in Ankara’da TDKP operasyonu sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor Bilgin ve yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor:

“Kenan ile birlikte 11 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±r. Bunlar Ankara Terörle Mücadele Åžubesinin ‘DAL’ olarak bilinen ünlü iÅŸkence merkezine götürülür. Sistemli bir ÅŸekilde iÅŸkenceye tabi tutulur. Kenan’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ± gözaltÄ± süreleri dolduktan sonra mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±lar. Ama Kenan’Ä±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ailesi, Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi ve avukatlarÄ±mÄ±zla gereken her yere baÅŸvurularÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Fakat herhangi bir sonuç alamadÄ±k. Söylenen tek ÅŸey ‘bizde yok’. GözaltÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lan Kenan’Ä±n yoldaÅŸlarÄ± savcÄ±ya Kenan’a yoÄŸun iÅŸkence yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve hâlâ gözaltÄ±nda olduÄŸuna dair kayÄ±t alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileterek ‘Kenan Bilgin’in hayatÄ±ndan endiÅŸe ediyoruz’ diye tanÄ±klÄ±k yaparlar ancak savcÄ± ‘Ben onunla ilgili soru sormuyorum sorduÄŸum sorulara cevap verin’ diye azarlar. DolayÄ±sÄ±yla Kenan Bilgin’in gözaltÄ±nda olduÄŸu kabul edilmedi ve yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bütün baÅŸvurular olumsuz sonuçlandÄ±.”

‘ÖLDÜRÜLECEÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORDU’

Kenan Bilgin'in kardeÅŸi Ä°rfan Bilgin, 24 yÄ±ldÄ±r aÄŸabeyini kaybedenlerin peÅŸinde. FotoÄŸraf: MA

“Kenan devlet tarafÄ±ndan öldürüleceÄŸini biliyordu” diyor Ä°rfan Bilgin ve devam ediyor:

“Öldürülmeden 1 yÄ±l önce Antep’te gözaltÄ±na almÄ±ÅŸlardÄ±. Orada da aÄŸÄ±r iÅŸkenceler görür, öldü diye sorguya son verirler. Ama ölmez saÄŸlÄ±ÄŸÄ± kötü bir vaziyette bÄ±rakmak zorunda kalÄ±rlar. AÄŸabeyim o zaman ÅŸunu söylemiÅŸti: “Beni bÄ±rakÄ±rken ‘Bu defa da bÄ±rakÄ±yoruz ama bir daha elimize düÅŸersen kurtulamayacaksÄ±n’ dediler” AÄŸabeyim bizzat bunu söyledi. Bu planlÄ± bir ÅŸeydi. Sadece iÅŸkenceyle öldürüldü olayÄ± deÄŸil, planlÄ± bir yok etme politikasÄ± bu. Kenan Bilgin suçluysa eÄŸer yasalarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karÄ±rsÄ±n, yargÄ±larsÄ±n, cezasÄ±nÄ± verirsin. Ama öyle olmadÄ±. Kendi koyduklarÄ± yasalara kendileri bile uymuyor.”

‘AÄ°HM KARARI BÄ°ZÄ° TATMÄ°N ETMÄ°YOR’

Verdikleri hukuk mücadelesinden de bahseden Bilgin, “2011 yÄ±lÄ±nda Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) yargÄ±lama yaptÄ±. Orada tanÄ±klarÄ±mÄ±z, avukatlarÄ±mÄ±z dinlendi. Türkiye Cumhuriyeti’nin avukatlarÄ±nÄ±, yargÄ±çlarÄ±nÄ± dinlediler. Bu yargÄ±lamada Türkiye Cumhuriyeti’nin Kenan Bilgin’i kaybettiÄŸine karar verildi. Bu kararlar bizi tatmin etmiyor, AÄ°HM’nin ciddi bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olmuyor, bizim talebimiz iÅŸkencecilerin ortaya çÄ±karÄ±lÄ±p yargÄ±lanmasÄ± ve ceza almasÄ±dÄ±r. Biz kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ve aileleri olarak her koÅŸulda Galatasaray MeydanÄ±’na inip kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±n fotoÄŸraflarÄ±yla hesap sormaya devam edeceÄŸiz. KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± bize unutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, biz kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±llar geçse de unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

KENAN BÄ°LGÄ°N DOSYASINDA NELER OLDU?

12 Eylül 1994 sabahÄ±, 35 yaÅŸÄ±ndaki Kenan Bilgin Ankara Dikmen’deki bir otobüs duraÄŸÄ±nda sivil polislerce gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 11 kiÅŸi Kenan Bilgin’i Ankara Terörle Mücadele Åžubesinde iÅŸkencede gördüklerine dair tanÄ±klÄ±k etti. Ancak onun gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bugüne kadar inkar edildi. Tüm yasal giriÅŸimler sonuçsuz kalÄ±nca dava AÄ°HM’ye taÅŸÄ±ndÄ±. AÄ°HM’deki yargÄ±lama sonucunda mahkeme Kenan Bilgin’in 12 Eylül 1994 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±; kendisinin 3 Ekim 1994 tarihine kadar güvenlik güçlerinin elinde bulunduÄŸunu; ancak bu konuda hiçbir kaydÄ±n tutulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra akÄ±betinin ne olduÄŸu konusunda hiçbir kayÄ±t ve bilginin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ederek Türkiye Cumhuriyeti devletini oy birliÄŸiyle mahkûm etti. AÄ°HM mahkumiyetine raÄŸmen etkin bir soruÅŸturma yürütmeyen Ankara Cumhuriyeti BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± “KovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar” verdi.

Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray MeydanÄ± yine yasak!

Bir iÅŸÃ§i Ã¶nderi: Kenan Bilgin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:35

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