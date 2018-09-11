AKP'li Turan: BÄ±rakÄ±n krizi Ã§alÄ±ÅŸan insan emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± buluyor

Ã‡anakkale'de elma Ã¼reticilerini ziyaret eden AKP'li BÃ¼lent Turan; 'BÄ±rakÄ±n krizi, bÄ±rakÄ±n bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±. Ãœreten karÅŸÄ±lÄ±k buluyor' dedi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde hasada devam eden elma üreticileriyle bir araya gelen AKP Grup BaÅŸkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, "BÄ±rakÄ±n krizi, bÄ±rakÄ±n bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±. Tam aksine üreten insanlarÄ±n nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k bulacaÄŸÄ±nÄ± bu dönem olacak elma hasadÄ±nda göreceÄŸiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bayramiç ilçesine gelen AKP Grup BaÅŸkanvekili Bülent Turan, beraberinde Bayramiç Belediye BaÅŸkanÄ± AKP'li Sadettin Arslan ve Bayramiç AKP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Demirsöz ile bir araya geldi. BaÅŸkan Arslan'dan Bayramiç'teki yatÄ±rÄ±m ve çalÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi alan Bülent Turan, ardÄ±ndan Külcüler Köyü'nde elma bahçelerinde hasada devam eden üreticilerle bir araya geldi.

Elma bahçelerini ve elma hasadÄ± dönemini yerinde inceleyen Turan, üreticilerle görüÅŸüp sorunlarÄ±nÄ± dinledi. Bu sÄ±rada elma üretici Ramiz Güçlü'nün kÄ±zÄ± Seçil Güçlü, Turan'a elma ikramÄ±nda bulundu. Güçlü, "Bülent beyi basÄ±ndan tanÄ±yorum. Kendisini karÅŸÄ±mda görünce tek geçim kaynaÄŸÄ±mÄ±z olan elmayÄ± ikram ettim" dedi.

'BIRAKIN KRÄ°ZÄ°, ÇALIÅžAN Ä°NSAN EMEÄžÄ°NÄ°N KARÅžILIÄžINI BULUYOR'

Bayramiç ilçesinin yanÄ± sÄ±ra köyleri de ziyaret eden Turan, "Çanakkale'mizin her köÅŸesi farklÄ± bir kÄ±ymet, farklÄ± bir marka. Bayramiç meyvede bambaÅŸka bir marka. Åžu an elma sezonunun baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönem. Biz elma hasadÄ± için Bayramiç'e geldik, köylülerimiz ile görüÅŸtük. Bize elma hediye ettiler. OnlarÄ± yerinde tadÄ±na bakarak deÄŸerlendirdik. Tabi en keyiflisi ise bu sene ürünümüzün çok daha kÄ±ymetli olmasÄ±, çok daha üretimin fazla olmasÄ± ve fiyat pazarÄ±nÄ±n canlÄ± olmasÄ±. Ümit ediyorum hasat bu sene çok daha canlÄ± olacak. Çok daha ekonomik karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bulacak. BÄ±rakÄ±n krizi, bÄ±rakÄ±n bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±. Tam aksine üreten insanlarÄ±n nasÄ±l karÅŸÄ±lÄ±k bulacaÄŸÄ±nÄ± bu dönem olacak elma hasadÄ±nda göreceÄŸiz. Türkiye'nin yüzde 6 oranÄ±nda elma ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Bayramiç için hasat döneminin üreticimize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 21:12

www.evrensel.net