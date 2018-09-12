Emek BayramÄ± 2018: ABD iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ± artan saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tleniyor

ABDâ€™li iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler Ã¼lke genelinde Emek BayramÄ±â€™nÄ± kutladÄ±. New Yorkâ€™taki yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte Ã¶ÄŸretmen ve inÅŸaat iÅŸÃ§ilerinin kortejleri oldukÃ§a kalabalÄ±ktÄ±

Ekim KILIÇ

New York

ABD’nin dört bir yanÄ±nda iÅŸçiler ve emekçiler Emek BayramÄ±’nÄ± kutladÄ±. Hafta boyunca süren etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra New York’taki yürüyüÅŸte öÄŸretmen ve inÅŸaat iÅŸçilerinin kortejleri sene içindeki mücadeleleri yansÄ±tÄ±r ÅŸekilde oldukça kalabalÄ±ktÄ±.

GeçtiÄŸimiz hafta ABD’nin dört bir yanÄ±nda iÅŸçiler ve emekçiler “Emek BayramÄ±”nÄ± kutladÄ±lar. Hafta boyunca ABD’li halklarÄ±n, kendi kültürlerini yaÅŸattÄ±klarÄ± gösterilerin ve kutlamalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra sendikalar da kendi yürüyüÅŸlerini yaptÄ±.

Sendikalar, Emek BayramÄ± 2018’i iÅŸçi mücadelesinin hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ± bir dönemde düzenlediler: ÖÄŸretmenlerin eyalet çaplarÄ±ndaki ardÄ± ardÄ±na gelen grevleri, Åžikago otel iÅŸçilerinin süren mücadelesi, BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±nÄ±n (USW) metal patronlarÄ±yla yapÄ±lacak toplu sözleÅŸmeye iliÅŸkin grev yetkisi oylamasÄ±na gittiÄŸi, yine Åžikagolu cam temizleme iÅŸçilerinin yüzde 27 ücret artÄ±ÅŸÄ± kazanÄ±mÄ±yla sonlandÄ±rdÄ±klarÄ± grevleri, 260 bin UPS posta iÅŸçisinin grev oylamasÄ±nda karar aldÄ±ÄŸÄ± ve sendika yöneticilerine karÅŸÄ± mücadele ettiÄŸi, New Yorklu inÅŸaat emekçilerinin sendikalaÅŸmak için mücadelelerini yükselttiÄŸi, üniversiteli asistanlarÄ±n sendikalaÅŸma mücadelesinde her yerde kazanÄ±mlar elde ettikleri bir dönemde, ABD’li emek güçleri, alÄ±ÅŸÄ±landan farklÄ± bir havada Emek BayramÄ±’nÄ± kutladÄ±.

Ä°ÅžÇÄ° HAKLARINA SALDIRILAR

Öte yandan bu dönem iÅŸçi karÅŸÄ±tÄ± kararlarÄ±n da öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir dönem. GeçtiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda “Epic Systems Åžirketi-Lewis’e karÅŸÄ±” davasÄ±nda ABD Yüksek Mahkemesi, patronlarÄ±n iÅŸçileri daha iyi ücretler ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± için toplu ve yasal eyleme geçme haklarÄ±nÄ± engelleyebileceÄŸi yönünde karar verdi.

ArdÄ±ndan haziran ayÄ±nda sonuçlanan ve “AFSCME-Janus’a karÅŸÄ±” adÄ±yla bilinen davada ise yine sendikalar aleyhine karar verildi. ABD’de sendikalar iÅŸ yerinde çoÄŸunluÄŸu saÄŸlasa bile o iÅŸ yerindeki bütün iÅŸçilerin o sendikaya üye olmasÄ± zorunlu deÄŸil. Ancak sendikanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± toplusözleÅŸmeden yine aynÄ± iÅŸ yerindeki sendikasÄ±z iÅŸçiler de yararlandÄ±klarÄ± için sendikaya belirli bir katkÄ± payÄ± ödüyordu. Haziran ayÄ±ndaki kararda ise, artÄ±k böyle bir zorunluluk kamu sektöründe örgütlü iÅŸyerlerinde ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

‘NEW YORK BÄ°R SENDÄ°KA KENTÄ°DÄ°R’

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

Ä°ÅŸte bu geliÅŸmelerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte, ABD’de sendikalarÄ±n en örgütlü olduÄŸu New York kentinde bu yÄ±l Emek BayramÄ± “New York bir sendika kentidir” sloganÄ±yla kutlandÄ±. Hafta boyunca süren etkinliklerin yanÄ± sÄ±ra geçtiÄŸimiz cumartesi düzenlenen yürüyüÅŸe katÄ±lanlarda, öÄŸretmenlerin ve inÅŸaat iÅŸçilerinin kortejleri sene içindeki mücadeleleri yansÄ±tan bir havayla oldukça kalabalÄ±ktÄ±.

UFT (ÖÄŸretmenlerin BirleÅŸik Federasyonu) korteji yürüyüÅŸün baÅŸÄ±nÄ± çekiyordu. Sohbet ettiÄŸimiz UFT üyesi ve EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nda danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan Susan Carr (61) sendikalarÄ±n bugün sokaÄŸa çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini, çünkü sendikalarÄ±n kendilerinin keyfi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± tek güvencesi olduÄŸunu söylüyor. Eyalet çapÄ±nda greve giden öÄŸretmenlerle de dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduklarÄ±nÄ± belirten Carr, onlarÄ±n sendikal güvencesinin New Yorklulardan daha düÅŸük olduÄŸunu ve onlarÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±klarÄ±nÄ± anlamalarÄ±nÄ± gerektiÄŸini ekliyor ve sözlerini “Güçlü sendika, gururlu sendika” diyerek bitiriyor.

GENÇ Ä°ÅžÇÄ°LERDEN SENDÄ°KALARA Ä°LGÄ°

Ancak kalabalÄ±k kortejlerin yanÄ± sÄ±ra geçtiÄŸimiz seneler ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lÄ±nca daha az katÄ±lÄ±mcÄ±nÄ±n olduÄŸu, veya hemen hemen aynÄ± olan, sönük sendika kortejleri de yer alÄ±yordu. CNN’de AFL-CIO BaÅŸkanÄ± Richard Trumka’nÄ±n Emek BayramÄ±’ndan önce yazdÄ±ÄŸÄ± makalede bu sene ABD’li iÅŸçilerin sendikalara katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n 250 bini aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD’de emek güçleri için yükselen mücadeleleri dolayÄ±sÄ±yla yÄ±llardan beri ilk kez bir dönüÅŸümün olduÄŸunu vurguluyordu. Trumka bu sene sendikaya katÄ±lanlarÄ±n 4’te 3’ünden fazlasÄ±nÄ±n 35 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸunu ifade ediyordu.

ABD iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nda her kesimin farkÄ±nda olduÄŸu genel bir kÄ±pÄ±rdama olmasÄ±na raÄŸmen bu alanlara sÄ±nÄ±rlÄ± yansÄ±yor. GeçtiÄŸimiz senelerde olduÄŸu gibi mücadele içerisinde olan iÅŸ kollarÄ±nÄ±n üyeleri bayrama seslerini yükselttikleri bir platform olarak ilgi gösteriyorlar.

Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N SENDÄ°KALAÅžMA MÜCADELESÄ°

Kuzey Amerika’nÄ±n 3.büyük inÅŸaat bölgesi olan Hudson Yards’da ise Local 79 Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±nÄ±n mücadelesi giderek büyüyor. PatronlarÄ±n inÅŸaat iÅŸçilerini güvencesiz ve esnek çalÄ±ÅŸtÄ±rmak adÄ±na sendikalaÅŸma faaliyetlerini engellemeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± mücadelede, New Yorklu inÅŸaat iÅŸçilerinin “#CountMeIn (Beni de Say)” diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ve hemen hemen 1 yÄ±lÄ± bulacak olan kampanya, Emek BayramÄ± yürüyüÅŸünde birçok sendika kortejine yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. FarklÄ± iÅŸ kollarÄ±ndan gelen New Yorklu emekçiler inÅŸaat iÅŸçilerinin mücadelesini desteklediklerini pankartlarÄ±yla ifade ettiler.

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

Ancak Amerikan Emek BayramÄ±’nÄ± ‘Amerikan’ yapan deÄŸerler de alanda eksik deÄŸildi. ABD bayraklarÄ± ve birçok kare ÅŸeklindeki sendika flamasÄ±nÄ±n tepesindeki kartallar, alanda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyordu. New York polis departmanÄ±nÄ±n bandosu ve askeri polis cipleri de her sene olduÄŸu gibi yürüyüÅŸte yerlerini aldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra yaklaÅŸan eyalet seçimlerinde 2011’den beri New York valiliÄŸini yürüten Demokrat Partili Andrew Cuomo’nun tekrar seçilmesi için desteklerini belirten sendika pankartlarÄ± da yürüyüÅŸteydi.

ÖÄžRETMEN GREVLERÄ° BÄ°ZLERE Ä°LHAM KAYNAÄžI OLDU

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

Serbest çalÄ±ÅŸan yazarlar, grafik sanatçÄ±larÄ± ve editörler sendikasÄ± olan NWU (Ulusal Yazarlar SendikasÄ±) Local 1981 New York eÅŸ baÅŸkanÄ± olan Timothy Sheard (70) Emek BayramÄ± 2018’in temasÄ±nÄ±n emek cephesinin ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu söyledi. “Sadece kendi iÅŸ yerlerimizde veya sendikalarÄ±mÄ±zda deÄŸil, herkesin birbiriyle dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve yardÄ±mlaÅŸmasÄ± gerekiyor.”

Özellikle iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n Donald Trump ve onun etrafÄ±ndakiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸu böylesi bir dönemde iÅŸçilere, sendikalara ve göçmenlere yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± beraber mücadele edilmesi gerektiÄŸini ifade etti. Ülke çapÄ±nda yükselen iÅŸçi emekçi mücadelesinin kendilerine ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu söyleyen Sheard, bunu uzun zamandÄ±r görmediklerini ekledi. AyrÄ±ca eyalet çapÄ±nda gerçekleÅŸen grevlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen zaferle sonuçlanmasÄ±nÄ±n önemine deÄŸindi. “Onlar polislere ve valilere karÅŸÄ± kazandÄ±. Ve bizlere ilham kaynaÄŸÄ± oldular.” ABD ÅŸu an iÅŸleyen sürecin diyalektik olduÄŸunu ve yönetici sÄ±nÄ±flarÄ±n, cumhuriyetçilerin, zenginlerin ve ÅŸirketlerin emekçiler üzerine saldÄ±rÄ±larÄ± arttÄ±kça, ücretlerine, doÄŸalarÄ±na saldÄ±rÄ±lar arttÄ±kça emekçilerin daha fazla öfkeyle dolacaÄŸÄ±ndan bahseden Sheard, bu sürecin nihai olarak emek hareketi, iklim hareketi, göçmen hareketi ve toplumsal cinsiyet hareketi arasÄ±nda ülkelerini geri alacak bir ittifak kuracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘BÄ°ZÄ°M OLANI Ä°STÄ°YORUZ’

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

USW’den (BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸçileri) ABD KuzeydoÄŸu bölgesinden sorumlu 4. Bölge Direktörü John Shen (62) üyelerinin sendikanÄ±n metal patronlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmenin önümüzdeki hafta sonu sonlanacaÄŸÄ±nÄ± ve bu yüzden grev yetkilendirme oylamasÄ±na gittiklerini ifade etti. Metal ÅŸirketlerinin kendilerinin yarattÄ±ÄŸÄ± deÄŸerle kâr yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve Trump’Ä±n patronlara özel olarak uyguladÄ±ÄŸÄ± vergi indiriminden dolayÄ± gelirlerini arttÄ±rdÄ±klarÄ± nedeniyle bu kârdan ve gelirlerden haklarÄ± olan payÄ± almak istediklerini belirtti.

Ülkenin genel ekonomisi ve kendi geçimleri ile ilgili sorular yönelttiÄŸimizde ise ÅŸirketlerin öncesine göre kârlarÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± paylarÄ±nÄ± istediklerini söyledi. Shen, eskisine göre daha çok insanÄ±n iÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n üyesi olmak istediklerini vurguladÄ±.

AMERÄ°KAN EMEK BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

FotoÄŸraf: Ekim KÄ±lÄ±ç/EVRENSEL

ABD’nin ilk Emek BayramÄ± 5 Eylül 1882’de New Yorklu duvar ustalarÄ±nÄ±n, matbaacÄ±larÄ±nÄ±n, demir yolu ve sigara iÅŸçilerinin sokaklara çÄ±kmasÄ±yla baÅŸladÄ±. Ulusal bir bayram olmaktan öte, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n taleplerini dile getirdiÄŸi bir gün olarak doÄŸdu.

Ä°lk Emek BayramÄ±, ABD’de 1877 grevlerinden 1886 Haymarket ayaklanmasÄ±na uzanan sürecin bütün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. Ulusal bayram ilan edilmesi de dönemin mücadelesinin getirisidir. Kutlanan ilk Emek BayramÄ±’nda New Yorklu iÅŸçi ve emekçiler “Emek bütün deÄŸerleri yaratÄ±r”, “8 saat çalÄ±ÅŸma, 8 saat dinlenme, 8 saat boÅŸ zaman” gibi pankartlarla iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na özgü talepleri ve sloganlarÄ± dile getirdiler.

Ancak 1886’ya doÄŸru olan süreçte Åžikago Pullman Demir Yolu iÅŸçileri grevinin ülke çapÄ±nda yayÄ±lmasÄ± ve ardÄ±ndan ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±lmasÄ± ABD’li yönetici sÄ±nÄ±flarda 1877 korkusunu tekrar yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±r. ArdÄ±ndan 1886’da Haymarket MeydanÄ±’nÄ± “8 saatlik çalÄ±ÅŸma” talebiyle dolduran iÅŸçilerin eylemi tekrar ÅŸiddetle bastÄ±rÄ±ldÄ±. 5 Eylül’de sokaklarÄ± dolduran kalabalÄ±klardan rahatsÄ±z olmalarÄ±na raÄŸmen, 1 MayÄ±s’Ä±n ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olan Haymarket olaylarÄ±nÄ±n devrimci karakterini fark eden eyalet hükümetleri 1887’de Oregon’dan baÅŸlayarak 5 Eylül’ü Emek BayramÄ± olarak resmi tatil ilan etti. Dönemin Grover Cleveland baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Amerikan hükümeti, 1894’de ülke çapÄ±nda tanÄ±yan yasalar çÄ±kartarak bayramÄ± resmileÅŸtirdi. Böylece Amerikan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n uluslararasÄ± dostlarÄ±yla hem buluÅŸmasÄ±nÄ± engellemiÅŸ olacaklar, hem de 1 MayÄ±s’Ä±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ortamdan Amerikan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n etkilenmemesini saÄŸlayacaklardÄ±. Tabii dönemin Amerikan Emek Federasyonunun liderliÄŸinin tavrÄ± çok farklÄ± deÄŸildi. AFL Lideri Samul Gompers Amerikan Emek BayramÄ±’nÄ±n 1 MayÄ±s yerine daha çok öne çÄ±kartÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:38

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