Ayfer DÃ¼zdaÅŸ: AvcÄ±lar Belediyesi konserime yer vermedi

MÃ¼zisyen Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, AvcÄ±lar Belediyesiâ€™nin BarÄ±ÅŸ ManÃ§o KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde konser dÃ¼zenleme talebini reddettiÄŸini sÃ¶yledi.

Alevi-Kürt etnik müzikleri yapan Müzisyen Ayfer DüzdaÅŸ, AvcÄ±lar Belediyesi’ne baÄŸlÄ± BarÄ±ÅŸ Manço Kültür Merkezi’nde albüm lansmanÄ± düzenleme talebinin reddedildiÄŸini söyledi. Kültür merkezinin YÄ±ldÄ±z Kenter Sahnesi için baÅŸvuruda bulunan DüzdaÅŸ’a yüz yüze görüÅŸmelerde verilen onayÄ±n yazÄ±lÄ± müracaatta ‘program yoÄŸunluÄŸu’ gerekçe gösterilerek geri çekildiÄŸi belirtildi.

Olaya iliÅŸkin Evrensel’e konuÅŸan DüzdaÅŸ, ret kararÄ±nÄ± yerel seçimler öncesi yapÄ±lan haksÄ±z bir uygulama olarak niteledi ve “Kendilerine demokrat diyen AvcÄ±lar Belediyesi’nin söylemlerinin boÅŸa düÅŸtüÄŸünü gördük” ifadelerini kullandÄ±.

Kürt-Alevi bir kültürden geldiÄŸine dikkat çeken DüzdaÅŸ, “YapmÄ±ÅŸ olduÄŸum müzik de bu doÄŸrultuda. CHP’li AvcÄ±lar Belediyesi yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum müziÄŸi bilmesine raÄŸmen konser izni çÄ±karmadÄ±. Ä°lk etapta gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz fiziksel görüÅŸmede konsere iliÅŸkin bir problem olunmayacaÄŸÄ± bilgisini verdiler. ‘Sizi burada görmek ve dinlemek isteriz’ dediler. Ret kararÄ± verebileceklerini düÅŸünmemiÅŸtim” dedi.

‘PROGRAM YOÄžUNLUÄžU VAR DEDÄ°LER’

KÄ±sa süre sonra yerel seçimlerin yapÄ±lacaÄŸÄ±na dikkat çeken DüzdaÅŸ, “Bu durum sosyal belediyecilik anlaÅŸÄ±na uymayan bir davranÄ±ÅŸ. Orada ‘Horasan’dan Çorum’a Kürt Ezgileri’ albümünün lansmanÄ±nÄ± yapacaktÄ±k. O civardaki Kürt-Alevi kitlesine ulaÅŸmamÄ±zÄ± bir anlamda engellediler. YazÄ±lÄ± gerekçelerinde kültür merkezindeki program yoÄŸunluÄŸuna dikkat çekerken ilk baÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sözlü talepte klima arÄ±zasÄ± var demiÅŸlerdi. Burada da bir çeliÅŸki var.” cümlelerini dile getirdi.

‘SANATIMI HALKLA BULUÅžTURMAYA DEVAM EDECEÄžÄ°M’

DüzdaÅŸ açÄ±klamasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü:

“Kendisine demokrat diyen, tüm halklarÄ± kucakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir belediye anlayÄ±ÅŸÄ±ndan bahsediyorlar. Bu söylemlerin boÅŸa düÅŸtüÄŸünü gördük. Bir ÅŸekilde red aldÄ±k ama salon arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z devam edecek.

Bugüne kadar sayÄ±sÄ±z engelle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Bu da bunlara eklenen engellerden biri oldu. Bugüne kadar nasÄ±l yÄ±lmadÄ±ysak ve çalÄ±ÅŸmaya devam ettiysek, bundan sonra da bir ÅŸekilde sanatÄ±mÄ±zÄ± halkÄ±mÄ±zla buluÅŸturmaya büyük bir inatla devam edeceÄŸiz." (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:46

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