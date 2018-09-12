'12 EylÃ¼l'den 38 yÄ±l sonra: SÄ±kÄ±yÃ¶netim bildirilerinden kararnamelere

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ã–ztÃ¼rk TÃ¼rkdoÄŸan, 12 EylÃ¼l darbesinin 38â€™inci yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin geldiÄŸi noktayÄ± deÄŸerlendirdi.

Birkan BULUT

Ankara

12 Eylül darbesinin 38’inci yÄ±lÄ±nda Türkiye’nin geldiÄŸi noktayÄ± deÄŸerlendiren Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda OHAL kararnameleriyle hayatÄ±n her alanÄ±nda kalÄ±cÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Ä°ÅŸkence, gözaltÄ± ve idamlarla hafÄ±zalara kazÄ±nan 12 Eylül cuntasÄ±nÄ±n bazÄ± sorumlularÄ± yargÄ± önüne çÄ±karÄ±lsa da tam anlamÄ±yla hesap sorulmadÄ±. Ä°ktidara gelmesinden bu yana 12 Eylülcülerden hesap soracaÄŸÄ±nÄ± iddia eden AKP, darbenin anayasa, YÖK gibi kurumlarÄ±nÄ± kendi amaçlarÄ± doÄŸrultusunda deÄŸiÅŸtirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve partisi, eski iktidar ortaÄŸÄ± Fethullah Gülen Cemaatinin 15 Temmuz 2016’da yaptÄ±ÄŸÄ± darbe giriÅŸimini “Allah’Ä±n lütfu olarak” nitelendirerek OHAL ilan etti. Ä°ki yÄ±l süren OHAL boyunca iktidar, 12 Eylül darbecilerini kÄ±skandÄ±racak biçimde hayatÄ±n her alanÄ±nda kalÄ±cÄ± deÄŸiÅŸikliklere gitti.

Ä°KÄ° DÖNEM DE KEYFÄ° VE OTORÄ°TER

12 Eylül’ün yÄ±l dönümüyle ilgili konuÅŸtuÄŸumuz Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, 12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz sonrasÄ± karÅŸÄ± darbenin ana karakterinde benzerlikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda tüm Türkiye’de ilan edilen OHAL’in Anayasa ve yasalarda yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸekliyle uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, OHAL’in kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan yüzlerce maddede binlerce kalÄ±cÄ± deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. 12 Eylül’de çÄ±karÄ±lan sÄ±kÄ±yönetim bildirilerinin yerini OHAL KHK’lerinin aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken TürkdoÄŸan, “Ä°ki dönem de keyfi ve otoriter bir yönetim olmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan benziyor” dedi.

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan (FotoÄŸraf: Evrensel)

12 Eylül darbesinin ardÄ±ndan ‘82 AnayasasÄ±, 15 Temmuz sonrasÄ±nda OHAL’de ise baÅŸkanlÄ±k sistemi için referandum yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken TürkdoÄŸan, OHAL’in baskÄ±sÄ± altÄ±nda çok az bir farkla referandumun kabul edildiÄŸini söyledi. YSK’nin mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini hatÄ±rlatan TürkdoÄŸan, “12 Eylül’de olduÄŸu gibi anayasa deÄŸiÅŸtirildi”dedi. Öte yandan son anayasa referandumunun, ‘82 AnayasasÄ±’ndan daha geri bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunu vurgulayan TürkdoÄŸan, parlamenter sisteminin kaldÄ±rÄ±larak kuvvetler birliÄŸine dayalÄ±, katÄ± bir baÅŸkanlÄ±k sisteminin hayata geçirildiÄŸini söyledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “200 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en önemli deÄŸiÅŸiklik” sözlerini hatÄ±rlatan TürkdoÄŸan, “PadiÅŸahÄ±n yetkilerinin sÄ±nÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Sened-i Ä°ttifak’tan öncesi kastediliyor. HalklarÄ±n tarihinde geriye gitmekle övünülmez” diye konuÅŸtu.

12 Eylül’den sonra insan haklarÄ± savunucularÄ± ve hukukçularÄ±n mücadeleleri sonucunda az da olsa bazÄ± sorumlularÄ±n yargÄ± önüne çÄ±karÄ±labildiÄŸini söyledi. Bu yargÄ±lamalarda çok cüzi sonuçlar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, “Faili meçhuller, gözaltÄ±nda kayÄ±plarda ceza alan olmadÄ±. Verilen cezalar da YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozulmuÅŸtu. 12 Eylül davasÄ±nda ise konjonktürün de yardÄ±mÄ±yla Kenan Evren ve Tahsin Åžahinkaya’ya müebbet hapis cezasÄ± verildi. Öldüklerinde ceza düÅŸürüldü ancak usule iliÅŸkin itirazlarda bulunarak devam ediyoruz” dedi.

AÄžIR BÄ°LANÇO

12 Eylül faÅŸist cuntasÄ± döneminde, resmi verilere göre 650 bin kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 230 bin kiÅŸinin yargÄ±lamasÄ±nda 7 bin kiÅŸi hakkÄ±nda idam istenilirken ve 517 kiÅŸiye idam cezasÄ± verildi. AralarÄ±nda 17 yaÅŸÄ±ndaki Erdal Eren’in de bulunduÄŸu toplam 50 kiÅŸi idam edildi. 14 kiÅŸi cezaevlerindeki açlÄ±k grevlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Cezaevlerinde insani olmayan koÅŸullarda ve iÅŸkencede 299 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 23 bin 677 dernek kapatÄ±ldÄ±. Siyasi partiler yasaklandÄ±. Türk-Ä°ÅŸ dÄ±ÅŸÄ±ndaki bütün sendikalarÄ±n faaliyeti ve grev hakkÄ± yasaklandÄ±. Ä°ÅŸçilerin kÄ±dem tazminatÄ± gibi haklarÄ± daraltÄ±ldÄ±. Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yerlerine atama yapÄ±ldÄ±. 30 bin kiÅŸi sakÄ±ncalÄ± olduÄŸu için iÅŸten atÄ±ldÄ±. 3 bin 854 öÄŸretim görevlisi görevlerinden alÄ±ndÄ±. 31 gazeteci cezaevine girdi, 3 gazeteci katledildi. Gazeteler 300 gün yayÄ±n yapamadÄ±. 39 ton gazete ve dergi yakÄ±ldÄ±. Din dersi zorunlu hale geldi. SakÄ±ncalÄ± denilerek 937 film yasaklandÄ±.

OHAL 12 EYLÜL’Ü GEÇTÄ°

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL iki yÄ±l sürdü. OHAL boyunca gözaltÄ± süreleri uzatÄ±ldÄ±, iÅŸkence iddialarÄ± ve bulgularÄ± ortaya çÄ±ktÄ±, cezaevinde ÅŸüpheli intiharlar oldu, tutuklu sayÄ±sÄ± 50 bini aÅŸtÄ±, HDP’nin EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± dahil 15 milletvekili tutuklandÄ±, CHP Milletvekili Enis BerberoÄŸlu tutuklandÄ±. Ocak 2018’deki Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre DBP’li 102 belediyeden 94’üne kayyÄ±m atandÄ±. Cezaevindeki gazeteci sayÄ±sÄ±nda Türkiye dünyada birinci sÄ±raya yükseldi. 130 binden fazla kiÅŸi kamudan ihraç edildi. 12 Eylül’ü katlayan sayÄ±larda dernek, kurum, gazete ve televizyon kapatÄ±ldÄ±. 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimlerinde muhalefet partileri baskÄ± ve saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:26

www.evrensel.net