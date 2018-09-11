Ä°YÄ° Parti Yalova TeÅŸkilatÄ±'nda toplu istifa

Yalovaâ€™da Ä°YÄ° Parti Yalova Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Osman Kendir, genel merkezin isteÄŸi doÄŸrultusunda teÅŸkilatÄ±n toplu olarak istifasÄ±nÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Yalova'da, Ä°YÄ° Parti Yalova Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Osman Kendir, genel merkezin isteÄŸi doÄŸrultusunda teÅŸkilatÄ±n toplu olarak istifasÄ±nÄ± sunduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendir, "Yalova Ä°l TeÅŸkilatÄ±, genel merkezin tavsiyesini kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir ÅŸekilde istifa etmiÅŸtir ve istifalar genel merkeze sunulmuÅŸtur" dedi.

Ä°YÄ° Parti Yalova Merkez Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Osman Kendir yaptÄ±ÄŸÄ± kamuoyu aÃ§Ä±klamasÄ±nda teÅŸkilatÄ±n genel merkezin isteÄŸi doÄŸrultusunda istifa ettiÄŸini duyurdu. Kendir'in konuyla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

"BilindiÄŸi Ã¼zere Ä°YÄ° Parti teÅŸkilatlarÄ±nda Ã¼lke genelinde bazÄ± istifa ve deÄŸiÅŸimler yaÅŸanmakta.Â Â Yalova teÅŸkilatÄ±mÄ±z, kurucu il baÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Ãœnlem Ãœstel Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde; YalovalÄ± iyi insanlardan ve cesur insanlardan kurulduktan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra genel seÃ§imlere katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gerek genel seÃ§imlerde aday olan Ã¼yelerden, gerekse partimizin daha da iyileÅŸmesi iÃ§in yapÄ±lacak revizyonlardan dolayÄ±; Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n 30 AÄŸustos 2018 tarih ve 1333 sayÄ±lÄ±; â€˜TeÅŸkilatlarda Revizyon Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±â€™ kararÄ± ile Ã¼lke Ã§apÄ±nda ayrÄ±m yapmaksÄ±zÄ±n tÃ¼m il baÅŸkanlarÄ± ve il yÃ¶neticilerinin istifa etmeleri tavsiye edilmiÅŸtir. Yalova Ä°l TeÅŸkilatÄ± da; bu tavsiyeyi kabul ederek, yine tek yumruk olarak, toplu bir ÅŸekilde istifa etmiÅŸtir ve istifalar genel merkeze sunulmuÅŸtur. HiÃ§ ÅŸÃ¼phemiz yoktur ki ve YalovalÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n da ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n ki; Ä°YÄ° Parti Yalova teÅŸkilatÄ±; bu sÃ¼reÃ§ten yenilenmiÅŸ, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ ve kesinlikle daha kararlÄ± bir yapÄ± ile Ã§Ä±kacak ve hedeflerine daha saÄŸlam adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼yecektir.Â SÄ±k sorulan bir soruya da aÃ§Ä±klÄ±k getirmek gerekirse; yeni oluÅŸacak yÃ¶netimde, eski yÃ¶neticiler, eski il baÅŸkanlarÄ± ve eski Ã¼yeler bulunabilir." (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 20:15

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