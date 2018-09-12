CHP'li Torun: Belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸarÄ± profili kararÄ± belirleyecek

CHP Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun'la yerel seÃ§imleri konuÅŸtuk: BaÅŸarÄ±lÄ± belediye baÅŸkanlarÄ±yla yola devam edeceÄŸiz.

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

CHP Genel Merkezinde hummalÄ± bir çalÄ±ÅŸma söz konusu. Üst üste yerel seçim gündemli MYK toplantÄ±larÄ± yapÄ±lÄ±yor, Parti Meclisi toplanÄ±yor. YaklaÅŸan yerel seçimler için illerin, ilçelerin hatta mahallelerin yapÄ±sÄ± ince ince raporlanÄ±yor, bunlar MYK’ye sunuluyor. CHP yerel seçim stratejisini ‘halkla ittifak’ olarak açÄ±kladÄ±. CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun ile Genel Merkezde seçimlere iliÅŸkin sohbet ettik. OlasÄ± erken seçime kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Torun’a 24 Haziran seçimlerine göre AKP-MHP ittifakÄ± olduÄŸu takdirde baÅŸa baÅŸ olan EskiÅŸehir, Hatay gibi iller için nasÄ±l bir yöntem izleyeceklerini sorduk. Torun, 24 Haziran seçimlerinde EskiÅŸehir’de vekil kaybettiklerini hatÄ±rlattÄ± fakat, yerel seçimlerin karakterinin genel seçim gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu illerde iddialarÄ±nÄ± sürdürdüklerini söyledi.

‘CHP’nin kalesi’ denilecek ilçelerde ön seçime gidip gitmeyeceklerine iliÅŸkin de konuÅŸan Torun, o ilçedeki baÅŸarÄ±ya, belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n profiline bakacaklarÄ±nÄ± söyledi.

‘GÜNDEMDE ERKEN SEÇÄ°M YOK’

Ara ara erken yerel seçim tartÄ±ÅŸmasÄ± gündeme geliyor. Partinizin bu konudaki tutumu nedir? Erken seçim talebiyle gelirse AKP, ne diyeceksiniz?

Gündemde erken seçim yok. Bunu gerektirecek bir ÅŸey de yok. Bizim zamanÄ±nda belediye baÅŸkanlarÄ± görevden alÄ±nÄ±rken çaÄŸrÄ±mÄ±z olmuÅŸtu. Belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±, aÄŸlatarak, baskÄ± kurarak istifa ettiriyorlardÄ±. KayyÄ±m atamÄ±ÅŸlardÄ±. Biz o zaman da demiÅŸtik ki; madem öyle milletin iradesini gasbetmeyin, seçim yapalÄ±m... O zaman gerekçeler daha geçerli olmasÄ±na raÄŸmen erken seçim yapmayan zihniyet, ÅŸimdi neyi gerekçe gösterecek? Zaten seçimlere kalmÄ±ÅŸ 3-5 ay. Belediye baÅŸkanlarÄ± da kendilerini ona göre ayarlamÄ±ÅŸ, plan yapmÄ±ÅŸ. Korkuyorlar, korkudan da ‘ittifak’ diyorlar. Biliyorlar ki içinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z süreçte halkÄ±n her geçen gün desteÄŸi azalÄ±yor, her geçen gün kendileri için bir risk taÅŸÄ±yor. Ne kadar erken yaparsak yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±r gibi, ‘HalkÄ±n desteÄŸi azalmadan yaparsak, o kadar iyidir’ mantÄ±ÄŸÄ± düÅŸünüyorlar. Bunu da daha iyi yönetmek, vatandaÅŸa daha iyi hizmet vermek, sorunu çözmek adÄ±na deÄŸil, tamamen kendileri daha fazla zayÄ±flamadan, siyasi olarak güç kaybetmeden, iktidarda kalma istekleri adÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir taleptir. Biz de bu talebi kesinlikle kabul etmiyoruz. Seçimlerin zamanÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz.

Hürriyet Gazetesi YazarÄ± Abdulkadir Selvi’ye AKP ve MHP’nin ittifak yapmasÄ± halinde 9 belediyeyi kaybedebileceÄŸiniz ihtimalinden bahsetmiÅŸsiniz. Açar mÄ±sÄ±nÄ±z, böyle bir risk var mÄ±?

Orada bir yanlÄ±ÅŸ anlama var. Biz 24 Haziran seçim sonucuna göre alÄ±nan oylarla ilgili konuÅŸtuk. 24 Haziran seçimlerinin baz alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± iller için 24 Haziran sonuçlarÄ±nÄ±n risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledik. Yerel seçim ve genel seçimin psikolojisi çok çok farklÄ±dÄ±r. Sadece 24 Haziran seçim sonuçlarÄ± baz alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, bazÄ± illerde AKP-MHP birlikte girdiÄŸinde oylar birbirine denk geliyor ve risk taÅŸÄ±yor. Böyle bir deÄŸerlendirmeydi. Yoksa o illerde asla bizim sorunumuz yok. Çünkü çok baÅŸarÄ±lÄ± belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z var. Mesele halk ittifakÄ±. Halk da kendisini yönetecek kiÅŸi için parti ayrÄ±mÄ± yapmaz. BakÄ±n ben canlÄ± bir örneÄŸim. 2014 yerel seçimlerinde yüzde 36-38 civarÄ±nda oy aldÄ±m. Aradan bir yÄ±l sonra genel seçimlere gittik. Yüzde 24-25 bandÄ±nda oy aldÄ±m. Yani insanlarÄ±n size bir belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olarak bakÄ±ÅŸÄ± farklÄ±. Daha az politik, daha az siyasi olarak görüyor. Daha çok aday profilli bir deÄŸerlendirme oluyor. Genel seçimlerde ise daha çok siyasi partiler öne çÄ±kÄ±yor.

Yine de ittifak yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde EskiÅŸehir, Hatay gibi baÅŸa baÅŸ giden iller risk taÅŸÄ±mÄ±yor mu?

Yoo neden riskli olsun. Bu sizin söylediÄŸiniz ÅŸey, 24 Haziran seçim sonuçlarÄ±na göre öyle... Ama yerel seçimler öyle deÄŸil. Ha düÅŸünebiliriz... Ama Bu genel seçimler yerel seçimle kÄ±yaslanamaz. Evet, EskiÅŸehir’de milletvekili sayÄ±mÄ±z düÅŸtü ama orada BüyükerÅŸen gerçeÄŸi var. Hatay’da Lütfü SavaÅŸ gerçeÄŸi var. Partili partisiz toplumun her kesimini kucaklayan belediye baÅŸkanlarÄ± bunlar.

24 Haziran seçimlerinde zaman yetersizliÄŸi gerekçesiyle ön seçim yapmamanÄ±z epey tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Åžimdi yereller için ön seçim kararÄ±nÄ±z var, merkez yoklamasÄ± da olacak. Neye göre belirleyeceksiniz ön seçim ya da merkez yoklamasÄ± kararÄ±nÄ±?

Aday profiline bakÄ±lÄ±r, birbirine yakÄ±ndÄ±r mesela ya da aday sayÄ±sÄ±na bakÄ±lÄ±r. Buralarda elbette burada örgütün tercihleri olacaktÄ±r.

BAÅžARILI BELEDÄ°YE BAÅžKANLARIYLA DEVAM

CHP’nin kalesi diye adlandÄ±rÄ±lan ilçelerde; KadÄ±köy, Çankaya, MuratpaÅŸa, Ä°zmir’in birçok ilçesi, örnekler çoÄŸaltÄ±labilir. Buralarda ön seçim yapÄ±lacak mÄ±? Aday belirleme tutumunuz ne olacak?

Åžu an için ÅŸurada ön seçim yapÄ±lacak, ÅŸurada merkez yoklamasÄ± yapÄ±lacak diyemem elbette. Ama bir yerde tartÄ±ÅŸmasÄ±z baÅŸarÄ±lÄ± bir belediye baÅŸkanÄ± vardÄ±r. Görevine devam ettiÄŸinde oyumuzu artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r artÄ±racaktÄ±r, herkes hemfikirdir. Oralarda ön seçim yapmaya gerek yoktur Çünkü aday kendi profilini ortaya koymuÅŸtur. Ama baÅŸka yerde oyu düÅŸmüÅŸtür artÄ±k baÅŸarÄ±sÄ±zdÄ±r. Seçim kazanmasÄ± mümkün deÄŸildir. O da belirli deÄŸerlendirmelere tabii tutulur. BaÅŸarÄ±lÄ± belediye baÅŸkanlarÄ± ile devam ederiz. BaÅŸarÄ±sÄ±z olanlar için de belirli deÄŸerlendirmeler yapÄ±lÄ±r.

‘EN UFAK DETAYA KADAR ÇALIÅžIYORUZ’

Ankara ve Ä°stanbul için iddianÄ±z nedir?

Elbette iddialÄ±yÄ±z... Dersimize en ufak detaya kadar, apartman ölçeÄŸinde dahi çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bütün objektif deÄŸerlendirmelere kadar. Åžu anda yöntemle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bu yöntemi uygulayacak olan aday tespiti yapÄ±ldÄ±ktan sonra endiÅŸemiz olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Åžu an aday üzerinde deÄŸil ama nasÄ±l bir aday olmalÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapÄ±yoruz.

‘TARTIÅžMA GEREKSÄ°Z YERDEN BAÅžLADI’

24 Haziran’da seçim sonuçlarÄ±nÄ± açÄ±klama, seçim güvenliÄŸi gibi konularda CHP iyi bir sÄ±nav vermedi. Yerel seçimler için güvenlik endiÅŸeniz var mÄ±?

TartÄ±ÅŸma bir kere gereksiz yerden baÅŸladÄ±. Bilgi eksikliÄŸi söz konusu. Bu tartÄ±ÅŸmayÄ± devam ettirmek istemiyoruz. Çünkü CHP seçim sonucunu bir an önce vereceÄŸim diye deÄŸil en güvenli ÅŸekilde vereceÄŸim diye iddia sundu. En güvenli sonucu vereceÄŸim diye uÄŸraÅŸtÄ±. Åžu kadar seçmen çift yazÄ±ldÄ± diye konuÅŸulan ÅŸeyler bilgi eksiliÄŸinden kaynaklÄ±. Öyle rakamlar yok.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 10:32

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