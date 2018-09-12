Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi Gazetesinin AvukatÄ± Ã–zcan KÄ±lÄ±Ã§, 6â€™sÄ± tutuklu 14 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼lecek ilk duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin 6’sÄ± tutuklu 14 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün (12 Eylül ÇarÅŸamba) görülecek. Gazetenin AvukatÄ± Özcan KÄ±lÄ±ç, herkesi gazetecilik mesleÄŸine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Özgürlükçü Demokrasi gazetesine 28 Mart 2018’de kayyÄ±m atandÄ±. 8 Temmuz 2018’de çÄ±karÄ±lan kanun hükmünde kararname (KHK) ile de gazete kapatÄ±ldÄ±. KayyÄ±m atandÄ±ktan sonra yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda gazetenin Ä°mtiyaz Sahibi Ä°hsan YaÅŸar ve YazÄ± Ä°ÅŸleri Müdürü Ä°shak Yasul’un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi tutuklanÄ±rken 14 kiÅŸi hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün görülecek.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Uygur Kaan ArÄ±soy tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede 14 gazeteciye, “Örgüt üyesi olmak”, “Örgüt propagandasÄ± yapmak”, “Örgüt yayÄ±nlarÄ±nÄ± basmak ve yayÄ±mlamak” suçlamalarÄ± yöneltildi.

Gazeteye kayyÄ±m atanmasÄ±na gerekçe yapÄ±lan soruÅŸturmaya konu olan ÅŸikayetlerden biri PTT’nin basÄ±n savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ihbar baÅŸvurusu. PTT’nin AvukatÄ± Sedat KarakaÅŸ tarafÄ±ndan 12 Åžubat 2018’de yapÄ±lan ihbara gerekçe olarak da PKK Lideri Abdullah Öcalan’a gönderilen gazeteler sunuldu.

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‘TÜRKÄ°YE’DE BÄ°R Ä°LK’

Afrin’e yönelik baÅŸlatÄ±lan operasyonla birlikte Özgürlükçü Demokrasi’nin 2 savcÄ± tarafÄ±ndan inceleme altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gazetenin AvukatÄ± Özcan KÄ±lÄ±ç, bunun Türkiye’de bir ilk olduÄŸunu söyledi. Görevlendirilen 2 savcÄ±nÄ±n gazetenin çÄ±kan her sayÄ±sÄ±ndaki Afrin haberlerini raporladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±lÄ±ç, “RaporladÄ±klarÄ± bu haberleri savcÄ±lÄ±ÄŸa gönderiyorlar. Yani; gazeteye yapÄ±lan operasyon askeri operasyonla paralel yapÄ±lan bir operasyondur. SavcÄ±, gazeteye dair kendi inisiyatifi yerine, TMSF üzerinden baÅŸvuru yapÄ±yor. TMSF, sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurarak devrini istiyor. Sulh ceza hakimliÄŸi bu talebi kabul ediyor” diye ifade etti. TMSF’nin Anayasa’yÄ± ihlal ederek gasp uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren KÄ±lÄ±ç, “Gazetenin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± engellediler. Bu dosyada, gazetecilik yargÄ±lanÄ±yor. Bu davanÄ±n özü Efrin operasyonuna dair haberlerdir. SilahlÄ± operasyon Efrin’de yapÄ±ldÄ±. Siyasi operasyon da basÄ±na yapÄ±ldÄ±” dedi.

‘HUKUKÄ° YOLLAR KAPATILMAK Ä°STENÄ°YOR’

Daha önce TMSF’ye devredilen Özgürlükçü Demokrasi’nin, son çÄ±karÄ±lan KHK ile kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±ç, bu kararla gazeteyle ilgili tüm hukuki yollarÄ±n kapatÄ±lmak istendiÄŸini belirtti. KÄ±lÄ±ç, “Biz bu davalardan ceza alsak da tarih bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberlerden kaynaklÄ± yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyleyecek. Bu açÄ±dan rahatÄ±z. 1992 yÄ±lÄ±ndan bu yana Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesinin (AÄ°HM) verdiÄŸi kararlar da haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ortaya koymaya yeter” ifadelerini kullandÄ±. KÄ±lÄ±ç, herkesi; gazetecilik mesleÄŸine sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 07:47

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