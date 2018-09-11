KalÄ±n: Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ndeminde deÄŸil

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± sonrasÄ± konuÅŸan Ä°brahim KalÄ±n, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ndeminde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± konuÅŸan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n, önemli gündemlere iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

KalÄ±n'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'EKONOMÄ°YLE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°R PANÄ°K HAVASI YOK'

â– Türk ekonomisi uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen etkilere raÄŸmen büyüdüÄŸü görülüyor. BilindiÄŸi gibi ekonomimiz 5,2 oranÄ±nda büyüdü. Ekonomi ile ilgili bir panik havasÄ± yok. Bu türbülans olarak adlandÄ±rÄ±lan dönemi de aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtmek isterim.

Ekonomist SÃ¶nmez: 5.2'lik bÃ¼yÃ¼me bugÃ¼ne ait deÄŸil

â– Pazartesi günü bütün güvenlik önlemlerini alacaÄŸÄ±z. Yeni döneme 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlendirilecek.

â– ÖÄŸrencilere yeni öÄŸretim yÄ±lÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum.

'ZÄ°RVENÄ°N CANLI YAYINLANMASINI BEKLEMÄ°YORDUK'

â– Bizim beklemediÄŸimiz ÅŸekilde zirve canlÄ± yayÄ±nlandÄ±. Bu da hayra vesile oldu. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n gayretini tüm dünya görmüÅŸ oldu. Ä°dlib'in Güney uçlarÄ±ndan itibaren süren saldÄ±rÄ±larÄ± görüyoruz.

Rusya ile ABD arasÄ±nda Ä°dlib gerginliÄŸi

â– CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bir ABD gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da olduÄŸu gibi dünyanÄ±n elini taÅŸÄ±n altÄ±na koymasÄ± lazÄ±m. Ä°dlib'e yönelik saldÄ±rÄ± sadece insani felakete yol açmaz. Yüz binleri etkileyecek bir göç dalgasÄ± baÅŸka komplikasyonlara da yol açar. Göç dalgasÄ± Avrupa'yÄ± da etkiler. Ä°nsani duyarlÄ±lÄ±k gösteren tarafÄ±n Türkiye olduÄŸu açÄ±k ve net. Beklentimiz tüm taraflarÄ±n yapÄ±cÄ± katkÄ± sunmasÄ±.

ErdoÄŸan, ABD gazetesine yazdÄ±: DÃ¼nya Esed'i durdurmalÄ±

â– CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z BM'nin ardÄ±ndan Almanya'da devlet ziyareti gerçekleÅŸtirecek. New York'tan doÄŸrudan Almanya'ya geçecek. Almanya ile köklü iliÅŸkilerimiz var. Güçlü baÄŸlarÄ±mÄ±zÄ±n olduÄŸu bir ülke. Avrupa'nÄ±n lider ülkelerinden biri. Bu ziyareti önemsiyoruz. Pozitif olarak gideceÄŸiz. Alman mevkidaÅŸlarÄ±mÄ±z da kapsamlÄ± hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor. Ä°ki ülke iliÅŸkilerine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Cumartesi günü CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ± Azerbaycan'Ä± ziyaret edecek.

'ABD, TARAFSIZ ARABULUCULUK Ä°LKESÄ°NÄ° YÄ°TÄ°RDÄ°'

â– (ABD'nin Filistin KurtuluÅŸ Örgütü ile ilgili kararÄ±) Bu hamle Trump yönetiminin taraf olduÄŸunu teyit ediyor. Bu hamle ABD'nin tarafsÄ±z arabuluculuk ilkesini yitirdiÄŸini gösteriyor. Filistin halkÄ±na haksÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendiriyoruz. Elimiz kolumuz baÄŸluÄ± deÄŸil. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bununla ilgili bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Dünyadaki diÄŸer liderlerle görüÅŸmeye devam edecek.

'CUMHURBAÅžKANIMIZIN BAHÇELÄ°'YE DAVETÄ° OLMADI'

â– (Bahçeli ile ErdoÄŸan görüÅŸecek mi?) AKP Sözcüsü SayÄ±n Çelik'in açÄ±klamasÄ± oldu. Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n genel ruhunun muhafaza edilmesi önemsediÄŸimiz bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Spesifik olarak, daha detaylÄ± olarak ittifak nasÄ±l oluÅŸur, bunun çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± lazÄ±m. ÇalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±nca liderlere arz edilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Bahçeli'ye daveti olmadÄ±, Bahçeli'nin de böyle bir talebi olmadÄ±.

'Ä°STANBUL'DA YAPILACAK ZÄ°RVENÄ°N GÜNDEMÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ÅžU AN HER ÅžEY TASLAK'

â– (Ä°stanbul'da yapÄ±lacak zirve) Liderlerin zirvede ele alacaklarÄ± gündemi çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Åžu an her ÅŸey taslak. Bir takvim üzerinde de çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Amaç Suriye baÅŸta olmak üzere bölgeyi eÅŸgüdümlü ele almak. GörüÅŸmelerin somut sonuçlar çÄ±karacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Demin de ifade ettiÄŸim gibi, meselenin tüm yükünü Türkiye'nin üstüne bÄ±rakmak çözüm üretmez, adil de deÄŸil. Meseleyi büyütmeden nasÄ±l çözebiliriz diye bakÄ±nca paydaÅŸlarÄ±n görüÅŸmesi önemli.

'MESELENÄ°N YÜKÜNÜ SADECE TÜRKÄ°YE'YE BIRAKMAK ÇÖZÜM OLMAYACAK'

â– (AB'nin mültecileri engellemek için ordu oluÅŸturduÄŸu haberleri) Biz de haberlerde okuduk. Tabi, bizde ilk intiba olarak güvenlikçi bakÄ±yorlar izlenimi oldu. Ä°nsani kaygÄ±lardan ziyade sÄ±nÄ±rlarÄ± koruyup, ülkemize almayalÄ±m izlenimi görüyoruz. UmarÄ±m yanÄ±lÄ±yoruzdur. Avrupa ülkelerinin takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tavÄ±ra bakÄ±nca bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir tavÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. 10 bin kiÅŸilik güvenlik gücünü kurabilirler ama bu meseleyi çözmez. Katliamlar devam ettikçe bu insanlar bir yerlere kaçabilirler. Ä°dlib, Türkiye sÄ±nÄ±rÄ± 150-160 kilometre. SÄ±nÄ±ra dayanmÄ±ÅŸ 750-800 bin insan var. Bunlara bizden yardÄ±m gidiyor. Güneyden bir dalga daha gelince bunu nasÄ±l durduracaksÄ±nÄ±z. Meselenin yükünü sadece Türkiye'ye bÄ±rakmak çözüm olmayacak.

'EMEKLÄ°LÄ°KTE YAÅžA TAKILANLAR GÜNDEME GELMEDÄ°'

â– (Emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar) Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakÄ±lÄ±r. Bütçeye üreteceÄŸi maaliyeti dikkate almak lazÄ±m.

'GÖÇ DALGASINA KARÅžI ÖNLEMLER ALINDI'

â– (Mülteci göçü) Biz tamamen insani politika izledik. KapÄ±larÄ± açsanÄ±z herkese izin veriyorsunuz eleÅŸtirisi oluyor, açmasanÄ±z insanlarÄ± nasÄ±l bombalarÄ±n ortasÄ±nda bÄ±rakÄ±yorsunuz eleÅŸtirisi oluyor. EleÅŸtirenlerin pek bir ÅŸey yapmadÄ±klarÄ±nÄ± görüyorsunuz. Göç dalgasÄ±na karÅŸÄ± AFAD baÅŸta olmak üzedre önlemler alÄ±ndÄ±. Ama göç dalgasÄ±nÄ± kestirmek zor.

'KILIÇDAROÄžLU'NUN AÇIKLAMALARINI CÄ°DDÄ°YE ALMAK MÜMKÜN DEÄžÄ°L'

â– (KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun 'dolar baronlarÄ±' açÄ±klamasÄ±na yanÄ±t) KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bu açÄ±klamalarÄ±nÄ± ciddiye almak mümkün deÄŸil. Bu saldÄ±rÄ±larla bir ÅŸey elde edeceÄŸini düÅŸünüyorsa CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ± da, siyaseti de bilmiyor diyebiliriz.

KARMA EÄžÄ°TÄ°M

â– Karma eÄŸitim sistemi devam ediyor. Bunun yanÄ±nda karma olmayan eÄŸitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasÄ±na baÄŸlÄ± olarak hem eÄŸitim veren kurum açÄ±sÄ±ndan böyledir hem de oraya çocuklarÄ±nÄ± gönderecek aileler açÄ±sÄ±ndan, çocuklar açÄ±sÄ±ndan… DolayÄ±sÄ±yla burada opsiyonlarÄ± çoÄŸaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiÅŸ oluyor. Karma eÄŸitim olduÄŸu gibi devam edecek. Bu iddialar doÄŸru deÄŸil. Belli okullarda kÄ±z, erkek ayrÄ±mÄ± ile oluÅŸacak okullarla ilgili bir karar da var ortada. Hiç kimse, hiçbir veliye bir ÅŸey empoze etmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

'MEB'in son deÄŸiÅŸikliÄŸi karma eÄŸitimin tasfiyesinde yeni bir adÄ±m'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 19:39

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