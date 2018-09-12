Ã‡ocuÄŸunuzu okula 6 adÄ±mda hazÄ±rlayÄ±n

Ã‡ocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± geÃ§irebilmeleri iÃ§in velilerin dikkat etmesi gereken temel noktalar nelerdir?

"ÇocuÄŸum okula hazÄ±r mÄ±?"

OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ± ile birlikte özellikle eÄŸitim hayatÄ±na yeni baÅŸlayacak olan çocuklarÄ±n aileleri en çok bu endiÅŸeyi taÅŸÄ±yor. ÇocuklarÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± bir eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± geçirebilmeleri için bazÄ± önerilerin dikkate alÄ±nmasÄ±, küçük öÄŸrencilerin hem okula adaptasyon sürecini kÄ±saltÄ±yor hem de hastalÄ±klardan korunmaya yardÄ±mcÄ± oluyor. Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± Doç. Dr. Ünal Uluca, okula yeni baÅŸlayan çocuklarÄ±n ailelerine uyarÄ±larda bulundu.

1- OKUL ÖNCESÄ° GÖZ MUAYENESÄ° YAPTIRIN

ÇocuÄŸunuz okula baÅŸlayacaksa ve yakÄ±n dönemde göz muayenesi olmamÄ±ÅŸsa göz doktorunun kontrolünden geçmesi gerekli. Özellikle ailede görme bozukluÄŸu varsa okul öncesinde bu taramanÄ±n yaptÄ±rÄ±lmasÄ± daha önemli hale gelir. Çocuklarda görme bozukluklarÄ±na yol açan en sÄ±k rahatsÄ±zlÄ±k, görme tembelliÄŸi ve ÅŸaÅŸÄ±lÄ±ktÄ±r. Bunun yanÄ±nda diÄŸer görme kusurlarÄ± da ortaya çÄ±kabilir. Hemen her rahatsÄ±zlÄ±kta olduÄŸu gibi görme kusurlarÄ±nÄ±n da erken saptanmasÄ± tedavinin olumlu sonuçlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan önemlidir.

2- AÅžILARININ TAMAMLANDIÄžINI KONTROL EDÄ°N

Okul döneminde en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan rahatsÄ±zlÄ±klar daha çok virüs kökenli enfeksiyon hastalÄ±klarÄ±dÄ±r. Bunlar arasÄ±nda; suçiçeÄŸi, kabakulak, kÄ±zamÄ±k, kÄ±zamÄ±kçÄ±k yer alÄ±r. Bu hastalÄ±klar düzenli aÅŸÄ±lama ile önlenebilir ya da ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda bile çocukta çok hafif seyirli olarak geçirilir. DiÄŸer viral enfeksiyonlarda ise tedavi sürecinde; çocuÄŸun istirahat etmesine, vitamin ve bol sÄ±vÄ± almasÄ±na, bulaÅŸma riskini önlemek açÄ±sÄ±ndan çocuÄŸun aktif hastalÄ±k döneminde diÄŸer saÄŸlÄ±klÄ± arkadaÅŸlarÄ±ndan uzak kalmasÄ±na dikkat etmelidir.

3- DÜZENLÄ° UYKU ALIÅžKANLIÄžI KAZANDIRIN

ÇocuklarÄ±n okulda uyku problemi yaÅŸamamasÄ± için uyku alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kazanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olunmalÄ±dÄ±r. Mümkünse çocuk ayrÄ± bir odada ve yataÄŸÄ±nda uyutulmalÄ±, odanÄ±n sessiz ve loÅŸ olmasÄ±, çocuÄŸun dikkatini çekebilecek ses ile görüntü olmamasÄ±na dikkat edilmeli, uyuma ve uyanma zamanÄ± haftanÄ±n yedi günü mümkünse sabit veya bu saatlere yakÄ±n olmalÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸun uyku saatlerinin düzenli olmasÄ±, uykuya dalmayÄ± da kolaylaÅŸtÄ±racaktÄ±r.

4- KAHVALTI YAPTIRMADAN OKULA GÖNDERMEYÄ°N

KahvaltÄ± günün en önemli öÄŸünüdür ve çocuÄŸun sabah okula gitmeden önce mutlaka kahvaltÄ± etmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Vücudun ihtiyaç duyduÄŸu besinler ile kahvaltÄ± sofrasÄ± hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r. Menüde süt, yumurta, peynir ve zeytin gibi besinlerin olmasÄ±na dikkat edilmelidir. YaÄŸ içeriÄŸi yüksek poÄŸaça, simit, tost gibi besinlerden uzak durulmalÄ±dÄ±r. ÇocuÄŸun beslenme çantasÄ±nda ise taze sebze ve meyveler, ceviz, badem gibi kuru yemiÅŸler konulabilir.

5- EL YIKAMA ALIÅžKANLIÄžI KAZANDIRIN

ÇocuklarÄ±n okula baÅŸlayacaklarÄ± zamanlarda en sÄ±k rastlanan bir baÅŸka hastalÄ±k grubu da üst solunum yollarÄ± olarak nitelendirilen kulak burun boÄŸaz hastalÄ±klarÄ±dÄ±r. Bunlar çoÄŸunlukla enfeksiyon kaynaklÄ±dÄ±r. OkullarÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte çocuklarÄ±n kalabalÄ±k ve kapalÄ± ortamlarda bir arada bulunmasÄ±, sÄ±nÄ±flarda havalandÄ±rmanÄ±n yetersiz oluÅŸu ve havalarÄ±n soÄŸumasÄ±nÄ±n etkisiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarÄ± oluÅŸur. HastalÄ±k, damlacÄ±k yolu ile çok kolay bir ÅŸekilde diÄŸer çocuklara da bulaÅŸabilir. Enfeksiyon hastalÄ±klarÄ±nÄ±n yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ± önlemede el yÄ±kama çok önemli bir yere sahiptir. Düzenli el yÄ±kama alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n edinilmesi enfeksiyon hastalÄ±klarÄ±nÄ±n önlenmesinde oldukça etkili ve basit bir yöntemdir.

6- DOKTOR ÖNERMEDÄ°KÇE ANTÄ°BÄ°YOTÄ°K KULLANMAYIN

Virüslere baÄŸlÄ± enfeksiyonlarda antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n herhangi bir faydasÄ± yoktur. Ancak bakteriyel etkenlere baÄŸlÄ± daha az sayÄ±daki üst solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nda bir hekimin uygun göreceÄŸi antibiyotiÄŸi kullanmak yararlÄ± olabilir. DolayÄ±sÄ±yla anne ve babalar, doktor önerisi olmadan çocuklarÄ±na antibiyotik vermemelidir.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 18:43

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