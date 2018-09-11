YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na hayvan ithalatÄ± neyin nesi?

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer: SÃ¶z konusu ithalatÄ± yapacak yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± nasÄ±l belirlenecektir?Â

Ä°thal edilen büyükbaÅŸ hayvanlarda çÄ±kan ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke gündemindeyken yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± için “SaÄŸlÄ±k ve Teknik ÅžartlarÄ±n Belirlenmesine Ä°liÅŸkin TebliÄŸ’e” tabi olmadan hayvan ithalatÄ± yapmasÄ±na olanak tanÄ±yan yönetmelik düzenlemesi Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamanÄ±n farklÄ± sorunlar oluÅŸturma riskine dikkat çekti.

Et ve Süt Kurumu haricinde ilk defa yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na da yönetmelikle, hayvan ithalatÄ± izni verilmesini TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±na soran Ömer Fethi Gürer, TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakmedirli tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde ÅŸu bilgilere yer verdi: “Bugüne kadar sadece Et ve Süt Kurumuna verilen et ithalat izni, ilk kez yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na da verilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± 31 AralÄ±k 2018’e kadar gümrüksüz ve ithal etler tebliÄŸinde istenen saÄŸlÄ±k ve teknik ÅŸartlardan muaf tutularak koyun, keçi ve sÄ±ÄŸÄ±r eti ithal edebilecektir. YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ithal edeceÄŸi et miktarÄ±na bir sÄ±nÄ±rlama da getirilmemiÅŸtir”.

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesinde ÅŸu sorular yer aldÄ±:

* Söz konusu ithalatÄ± yapacak yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± nasÄ±l belirlenecektir?

* Hangi yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± ithalat yapabilecektir?

* YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ithal edeceÄŸi et miktarÄ±na bir sÄ±nÄ±rlama getirilmemesinin nedeni nedir?

* SÄ±ÄŸÄ±r et ithalatÄ±nda, SaÄŸlÄ±k ve Teknik ÅžartlarÄ±n Belirlenmesine Ä°liÅŸkin TebliÄŸ’e tabi olmadan yapÄ±lacak ithalatÄ±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan riskli olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmüyor musunuz?” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:46

www.evrensel.net