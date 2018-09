YardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na hayvan ithalatÄ± neyin nesi?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Söz konusu ithalatı yapacak yardım kuruluşları nasıl belirlenecektir?

İthal edilen büyükbaş hayvanlarda çıkan şarbon hastalığının ülke gündemindeyken yardım kuruluşları için “Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e” tabi olmadan hayvan ithalatı yapmasına olanak tanıyan yönetmelik düzenlemesi Meclis gündemine taşındı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uygulamanın farklı sorunlar oluşturma riskine dikkat çekti.

Et ve Süt Kurumu haricinde ilk defa yardım kuruluşlarına da yönetmelikle, hayvan ithalatı izni verilmesini Tarım ve Orman Bakanlığına soran Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakmedirli tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde şu bilgilere yer verdi: “Bugüne kadar sadece Et ve Süt Kurumuna verilen et ithalat izni, ilk kez yardım kuruluşlarına da verilmeye başlanmıştır. Yardım kuruluşları 31 Aralık 2018’e kadar gümrüksüz ve ithal etler tebliğinde istenen sağlık ve teknik şartlardan muaf tutularak koyun, keçi ve sığır eti ithal edebilecektir. Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama da getirilmemiştir”.

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergesinde şu sorular yer aldı:

* Söz konusu ithalatı yapacak yardım kuruluşları nasıl belirlenecektir?

* Hangi yardım kuruluşları ithalat yapabilecektir?

* Yardım kuruluşlarının ithal edeceği et miktarına bir sınırlama getirilmemesinin nedeni nedir?

* Sığır et ithalatında, Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e tabi olmadan yapılacak ithalatın halk sağlığı açısından riskli olacağını düşünmüyor musunuz?” (İstanbul/EVRENSEL)

