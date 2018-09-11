Musa Anter Ã¶dÃ¼lleri iÃ§in son baÅŸvuru tarihi 15 EylÃ¼l

Bu yÄ±l 26â€™ncÄ±sÄ± verilecek Musa Anter ve Ã–zgÃ¼r BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ã–dÃ¼lleri iÃ§in son baÅŸvuru tarihi 15 EylÃ¼l olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri’nin 26’ncÄ±sÄ± için baÅŸvurular 15 Eylül’de sona eriyor. Seçilen eserlerin açÄ±klanma tarihi 18 Eylül 2018. YarÄ±ÅŸma bu yÄ±l, Yeni YaÅŸam’Ä±n ev sahipliÄŸinde düzenlenecek.

Bu yÄ±l 26.’sÄ± düzenlenecek olan Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri için baÅŸvurular 15 Eylül’de sona eriyor. Ödüller, Yeni YaÅŸam gazetesi tarafÄ±ndan verilecek.

YarÄ±ÅŸmaya baÅŸvurular için, Musa Anter ve Özgür BasÄ±n Åžehitleri Gazetecilik Ödülleri 2018 ÅŸartnamesi yayÄ±mlandÄ±. Åžartname ve yarÄ±ÅŸma ile ilgili detaylara yeniyasamgazetesi.com adresinden ulaÅŸmak mümkün.

Eserlerin, PTT veya kargo ile gönderilmesi ya da elden bizzat teslim edilmesi gerekiyor.

YarÄ±ÅŸmada, Türkçe Haber, Kürtçe Haber ve KadÄ±n HaberciliÄŸi dallarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra FotoÄŸraf Karikatür dallarÄ±nda da ödüller verilecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:31

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