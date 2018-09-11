EMEP'ten 'HalkÃ§Ä± bir ekonomi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?' toplantÄ±sÄ±

Emek Partisi, Dr. Arif KoÅŸar'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla â€˜Ä°ÅŸÃ§i ve emekÃ§iler lehine bir ekonomi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?â€™ sorusunu cevaplamak iÃ§in toplantÄ± dÃ¼zenledi.

Ülkenin içine girdiÄŸi ekonomik daralma, temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla emekçilerin hayatÄ±na daha fazla yansÄ±rken, Emek Partisi, ‘Ä°ÅŸçi ve emekçiler lehine bir ekonomi mümkün mü’ sorusunu cevaplamak için toplantÄ± düzenledi. ToplantÄ±, EÄŸitim Sen 7’No’lu ÅŸube Ä°kitelli temsilciliÄŸinde Dr. Arif KoÅŸar’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirildi. ToplantÄ±da KoÅŸar, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçilerin ücretlerinin eridiÄŸini, iÅŸten atÄ±lma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± ve emekçilerin bu açÄ±dan geleceÄŸimiz aylarda daha kötü bir tablo ile yüz yüze geleceklerini hatÄ±rlatarak, hükümetin bunun karÅŸÄ±sÄ±nda büyük tekellerin zenginliÄŸini koruyacak bir program önerdiÄŸini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± bir ekonomi olduÄŸunu, Türkiye’nin kamuya ait büyük iÅŸletmelerin yerli ve yabancÄ± tekellere, 2 yÄ±llÄ±k kârlarÄ±na peÅŸkeÅŸ çekildiÄŸini söyleyen KoÅŸar; "Emperyalizm ve tekellerin denetiminden çÄ±karak, halkÄ±n denetimine girmeden, halkÄ±n çÄ±karÄ±na bir ekonomi mümkün olamaz" dedi. (Ä°STANBUL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:40

www.evrensel.net