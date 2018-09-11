Rusyaâ€™nÄ±n â€˜en bÃ¼yÃ¼k tatbikatÄ±â€™ baÅŸladÄ±

Rusya, 'Rusya tarihinin en bÃ¼yÃ¼k askeri tatbikatÄ±' olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ve 17 EylÃ¼l'e kadar sÃ¼recek Vostok-2018â€™e baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Rusya ordusu, “tarihinin en büyük askeri tatbikatÄ±” Vostok-2018’e baÅŸladÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Rusya’nÄ±n doÄŸusundaki topraklarda ve denizlerde 17 Eylül’e kadar sürecek Vostok-2018’e Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu’nun komuta edeceÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, “TatbikatÄ±n temel amacÄ±, askeri yönetim organlarÄ±nÄ±n planlamadaki hazÄ±rlÄ±k seviyesinin tespiti, uzun mesafelerde birliklerin yeniden gruplandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, kara birlikleri ile deniz birlikleri arasÄ±nda etkileÅŸimin organizasyonu, komutanlarÄ±n ve birliklerin hazÄ±rlÄ±k ve askeri operasyon sÄ±rasÄ±nda yeteneklerinin geliÅŸtirilmesidir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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Tatbikatta doÄŸu ve merkez askeri bölgeleri birlikleri ile Kuzey DonanmasÄ±, hava indirme birlikleri ve hava kuvvetlerinin yer alacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, Tsugol poligonunda yapÄ±lacak tatbikata Çin ordusundan birliklerin de katÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi verildi. Vostok-2018’e 300 bine yakÄ±n asker, binden fazla uçak, helikopter, insansÄ±z hava aracÄ±, 36 bine yakÄ±n tank, zÄ±rhlÄ± ve diÄŸer askeri teknik araçlar ile 80’e yakÄ±n gemi katÄ±lÄ±yor.

Vostok-2018, Sovyetler BirliÄŸi döneminde 1981’de yapÄ±lan “Zapad-81” tatbikatÄ±ndan bu yana en yüksek katÄ±lÄ±mlÄ± askeri tatbikat. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:20

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