â€˜KÃ¢rÄ± bÃ¶lÃ¼ÅŸmeyenler â€˜borÃ§ hepimizinâ€™ diyorâ€™

Ankaraâ€™nÄ±n Mamak ilÃ§esinde bulunan General Zeki DoÄŸan Mahallesiâ€™nde Emek Partisinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla park buluÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ankara’da Mamak ilçesinde düzenlenen ekonomideki kötü gidiÅŸata iliÅŸkin söyleÅŸide konuÅŸan sendika UzmanÄ± Onur BakÄ±r, son süreçte toplu iÅŸten çÄ±karma, toplu izin gibi uygulamalarla patronlarÄ±n faturayÄ± emekçilere kesmek istediÄŸini söyledi. BakÄ±r, “Kâr elde ederken iÅŸçiyle paylaÅŸmayanlar, bugün diyor ki ‘Borç hepimizin borcu” dedi.

Ankara’nÄ±n Mamak ilçesinde bulunan General Zeki DoÄŸan Mahallesi’nde Emek Partisinin çaÄŸrÄ±sÄ±yla park buluÅŸmasÄ± gerçekleÅŸtirildi. HacÄ± BektaÅŸ Veli ParkÄ±’nda yapÄ±lan söyleÅŸide, Türkiye’nin içerisinde bulunduÄŸu ekonomik sorunlarÄ±n nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’yi nelerin beklediÄŸi üzerinden tartÄ±ÅŸma yürütüldü. SöyleÅŸiye Sendika UzmanÄ± Onur BakÄ±r ve Emek Partisi Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Aslan konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±. Onur BakÄ±r, tüm ekonominin özelleÅŸtirmeler üzerinden ilerletilmesinin, ithalatÄ± teÅŸvik ederken üretimin yok edilmesine sebep olacak uygulamalarÄ±n süreci bu noktaya taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Borçlanma ve kÄ±rÄ±lgan ekonomik dengenin sorumlusunun halk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BakÄ±r, “2009 yÄ±lÄ±nda da firmalarÄ±, ÅŸirketleri dolar cinsinden borçlanmaya teÅŸvik edenler, bu tabloyu açÄ±klarken ‘Sorumluluk bizim deÄŸildir’ diyorlar. HayÄ±r, sorumluluk sizindir” dedi.

‘DIÅž BORÇ BAHANESÄ°YLE EÄžÄ°TÄ°MDEN KESÄ°NTÄ°’

EtkinliÄŸin sonunda söz alan Pir Sultan Abdal eski yöneticilerinden Mustafa DemirtaÅŸ, panelin krizin sorumlularÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu söyleyerek “Åžimdi yan yana gelip mücadele etmeliyiz. Üretime dayalÄ± bir ekonomi politikasÄ± yürütülmeli, kapitalizmin rekabetçiliÄŸi bizleri yeniden bu tablolara sürükleyecektir. Sosyalizm bizi bu kÄ±sÄ±r döngüden çÄ±karacaktÄ±r” dedi.

Söz alan bir lise öÄŸrencisi de “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden kesinti yapÄ±lÄ±rken özel okullara ayrÄ±lan ödeneklerdeki kesintiler oldukça az. DÄ±ÅŸ borçlar bahane edilerek okullarÄ±n bize vereceÄŸi eÄŸitimden, hizmetten kesinti kabul edilemez. Hepimiz emekçi ailelerin çocuklarÄ±yÄ±z, zor koÅŸullarda okuyoruz. Bu yüzden mücadele etmeliyiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:15

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