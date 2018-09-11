Eti BakÄ±r, MazÄ±daÄŸÄ±â€™da siyanÃ¼r havuzu mu kuruyor?

Eti BakÄ±r AÅžâ€™nin, Mardinâ€™in KarataÅŸ kÃ¶yÃ¼nde altÄ±n cevherini ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in siyanÃ¼r havuzu kurduÄŸu iddia ediliyor. YurttaÅŸlar 'Sesimizi duyun' diyorâ€¦

Ahmet KANBAL

Mardin’in MazÄ±daÄŸÄ± ilçesine baÄŸlÄ± KarataÅŸ (Åžemika) köyünde, hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Cengiz Holding, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana inÅŸaatÄ±nÄ± sürdürerek geniÅŸlettiÄŸi ve bir taraftan da fosfat ürettiÄŸi Eti BakÄ±r Metal Geri KazanÄ±m ve Entegre Gübre Tesisleri için köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. 3’te 1'i kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ tarÄ±m arazilerinin yanÄ± sÄ±ra ormanlÄ±k alan ve meralarda çalÄ±ÅŸma yürüten Eti BakÄ±r AÅž’ye karÅŸÄ± köylülerin topraklarÄ±nÄ± terk etmeme mücadelesiyse sürüyor.

YAÅžAM ALANLARI GÄ°TTÄ°KÇE DARALIYOR

Hazine arazileri, mera ve ormanlÄ±k alanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin Gaziantep Bölge Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan verilen, “Yürütmeyi Durdurma KararÄ±”na raÄŸmen çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± köyde sürdüren Eti BakÄ±r AÅž’nin inÅŸaat halindeki tesislerinden kaynaklÄ± ilçeye baÄŸlÄ± 11 köy olumsuz etkileniyor. Hemen hemen her türlü tarÄ±m ürününün yetiÅŸtiÄŸi 30 hanelik köyde, Eti BakÄ±r AÅž’nin meralar üzerindeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kaynaklÄ± ayrÄ±ca hayvanlarÄ±n da yaÅŸam alanlarÄ± gittikçe daralÄ±yor.

DÄ°NAMÄ°TLER EVLERE ZARAR VERÄ°YOR

Köydeki meralarda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalardan dolayÄ±, binin üzerinde büyükbaÅŸ ve 10 binden fazla küçükbaÅŸ hayvan iÅŸ makineleri arasÄ±nda otlamak zorunda kalÄ±yor. AyrÄ±ca inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan kaynaklÄ± çÄ±kan tozdan dolayÄ± köy sÄ±k sÄ±k toz bulutu altÄ±nda kalÄ±yor. Ä°nÅŸaatlarda patlatÄ±lan dinamitler de köydeki evlerde ciddi çatlaklara sebebiyet veriyor. ÇocuklarÄ±n molozlar içerisinde oyun oynadÄ±ÄŸÄ± köyde, söz konusu durumlara karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen eylemler de her defasÄ±nda jandarmanÄ±n müdahalesi ile sonuçlanÄ±yor.

‘SESÄ°MÄ°ZÄ°N ARTIK DUYULMASINI Ä°STÄ°YORUZ’

KarataÅŸ Köyü MuhtarÄ± Mehmet Hadi. FotoÄŸraf: MA

YaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n giderilmesini isteyen Köy MuhtarÄ± Mehmet Hadi Araç, tesis hakkÄ±nda ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dair herhangi bir bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Köy muhtarÄ± ve mal sahibi olmasÄ±na raÄŸmen kimsenin kendileri ile görüÅŸmediÄŸini söyleyen Araç, firmanÄ±n Ä°ÅŸletme Müdürü Mehmet Baykal’Ä±n köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ± konusunda Ä±srarcÄ± olduÄŸunu kendilerine aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Araç, yaÅŸadÄ±klarÄ± problemler hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Arazilerimize gidiyoruz jandarma ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz. HayvanlarÄ±mÄ±zÄ± otlatamÄ±yor, arazilerimizi ekemiyoruz. Köyümüzün dört bir tarafÄ±nda kazÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. KaymakamlÄ±ktan, BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa kadar dilekçeler verdik. Kimse dikkate bile almadÄ±. Biz sesimizin artÄ±k duyulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu köyde insanlar yaÅŸÄ±yor ve bu insanlarÄ±n hakkÄ± gözetilsin istiyoruz.”

‘YAÅžAM ALANIMIZ KALMAYACAK’

Köyde nefes alÄ±nacak bir durum kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ahmet Araç da, göçe zorlandÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. “Åžirket, iktidardan aldÄ±ÄŸÄ± güçle hareket ediyor” diyen Araç, iÅŸçilerin siyanür havuzuna dair iddialarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Araç, bölgede henüz siyanürün ne olduÄŸunun farkÄ±na varÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Gelip kendileri görsünler. Burada gerçekten yaÅŸam var mÄ±, yok mu? Ä°ki ay sonra artÄ±k tamamen nefes alÄ±namaz bir hale gelecek. Burada bir yaÅŸam alanÄ±mÄ±z kalmayacak” diye konuÅŸtu.

HUKUKÄ° SÜREÇ DEVAM EDÄ°YOR

Köylerinde kalmakta Ä±srarcÄ± olan yurttaÅŸlarÄ±n hukuki mücadelesi de bir yandan devam ediyor. 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n hziran ayÄ±nda, MazÄ±daÄŸÄ± KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan köyün boÅŸaltÄ±lmasÄ± yönünde gönderilen tebligata karÅŸÄ±n yurttaÅŸlar tarafÄ±ndan açÄ±lan itiraz davasÄ± da halen sonuçlanmÄ±ÅŸ deÄŸil.

SÄ°YANÜR ZEHRÄ° KÖYDE KULLANILACAK Ä°DDÄ°ASI

Eti BakÄ±r’Ä±n iÅŸletmesi hakkÄ±nda Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n görüÅŸtüÄŸü çalÄ±ÅŸanlar ise, tesisin bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar tamamen faaliyete geçeceÄŸini aktardÄ±. 5 üniteden oluÅŸan tesislerde her ne kadar bugüne kadar geri kazanÄ±m tesisi ve fosfat gübresi üretiminden bahsedilse de fabrika çalÄ±ÅŸanlarÄ±, bakÄ±r ve altÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±na dair çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°ÅŸçilerden edinilen bilgilere göre; bugüne kadar hiç dillendirilmeyen bir siyanür havuzu tamamlanmak üzere. Kamuoyunda, “Zehirli altÄ±n arama faaliyeti” olarak bilinen siyanürlü altÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n holdingin birincil hedefleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. BaÅŸka bölgelerde çÄ±karÄ±lacak altÄ±n cevheri burada iÅŸlenecek. (Mardin/MA )

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 17:02

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