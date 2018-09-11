Maltepe Tiyatro Festivali perdelerini açıyor

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali' yarın saat 13.00 itibariyle perdelerini açıyor.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali” yarın perdelerini açıyor. Festivalin ilk gününde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 13.00’te Maltepe Belediye Tiyatrosunun “Güneş Kasabası Sirki (çocuklar için)”, saat 19.00’da Ayvalık Sanat Fabrikasının “Petrol ve Sinekler” ve saat: 21.00’de KKTC Çatalköy Belediye Tiyatrosu’nun “21.15 Treni” isimli oyunları sahnelenecek. Ayrıca ilk gün etkinlikleri kapsamında saat 20.00’de Büyükbakkalköy Meydanı’nda Urla Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından, “Asterix ile Oburix Tembelliğe Karşı” isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

Bu yıl “Hayat Sahnede” temasıyla düzenlenen festivalde Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan toplam 23 tiyatro ekibi bir araya gelecek. 4 gün sürecek festival 16 Eylül’de sona erecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Eylül 2018 16:55

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