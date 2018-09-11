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Hindistanâ€™da artan benzin fiyatlarÄ± nedeniyle grev
Hindistan'da artan benzin fiyatlarÄ± nedeniyle birÃ§ok bÃ¶lgede grev yapÄ±ldÄ±.
Hindistanâ€™Ä±n bazÄ± kesimlerinde artan benzin fiyatlarÄ± nedeniyle muhalefetin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine pazartesi gÃ¼nÃ¼ genel greve gidildi. BazÄ± bÃ¶lgelerde Ã§aÄŸrÄ±ya uyulurken birÃ§ok yerde ise uyulmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. ArunaÃ§al PradeÅŸ eyaletinde lastik yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Karnatakaâ€™da kepenk indirmeyen dÃ¼kkanlara taÅŸla saldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Gujaratâ€™ta da otobÃ¼slerin durdurulduÄŸu belirtildi.
BaÅŸbakan Narendra Modi ve partisini artan benzin fiyatlarÄ±ndan sorumlu tutan muhalefet liderleri, Ã¼lkede tÃ¼m iÅŸ yerleriyle okullarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ±n sefere Ã§Ä±kmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
BaÅŸkent Yeni Delhiâ€™de de Modi karÅŸÄ±tÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir protesto dÃ¼zenlendi. Hindistanâ€™da bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de rupinin deÄŸerinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu bu yÄ±l benzin fiyatlarÄ± yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 15 arttÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:48