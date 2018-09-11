HES'ler, mermer ve kum ocaklarÄ± doÄŸal yaÅŸamÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ± tehdit ediyor

AdÄ±yaman'Ä±n Kahta, Sincik ve Ã‡elikhan ilÃ§elerinde yaÅŸayan yurttaÅŸlar, HES'ler, mermer ve kum ocaklarÄ±nÄ±n tahribatÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±k Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

ErdoÄŸan ALAYUMAT

HES, mermer ve kum ocaklarÄ±ndan dolayÄ± tarihi mekanlarÄ± ve doÄŸalarÄ± tahrip edilen AdÄ±yamanlÄ±lar, çevre örgütlerine duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AdÄ±yaman’Ä±n Kahta, Sincik ilçeleri ile Çelikhan ilçesine baÄŸlÄ± Bulam beldesi ve merkeze baÄŸlÄ± Kömür beldesinde kurulan ve inÅŸasÄ± devam eden hidro elektrik santralleri (HES), mermer ve kum ocaklarÄ± ile barajlar doÄŸanÄ±n dengesini deÄŸiÅŸtiriyor. HES’ler, kenti susuzluÄŸa iterken birçok dere ve doÄŸal su yataÄŸÄ±nÄ±n kuruduÄŸu öÄŸrenildi.

BÄ°RÄ°NCÄ° DERECE SÄ°T ALANINA HES YAPILIYOR

DoÄŸaya zarar veren projeler, halkÄ±n ve çevre örgütlerinin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen hayata geçirilirken yargÄ±ya taÅŸÄ±nan projelerde de ÅŸirketler lehine kararlar çÄ±kÄ±yor. Birinci dereceden sit alanÄ± olan Nemrut DaÄŸÄ± Milli ParkÄ± ile havzadaki tarihi Cendere Köprüsü ve KarakuÅŸ Tümülüsü arasÄ±nda kalan geniÅŸ alanda yapÄ±mÄ± devam eden HES’e su saÄŸlamak için kazÄ±lan tünellerin, bölgenin tarihi dokusuna ve canlÄ± yaÅŸamÄ±na verdiÄŸi zarar görülüyor.

ORGANÄ°ZE SANAYÄ° BÖLGESÄ° GÄ°BÄ°

Merkeze baÄŸlÄ± Kömür beldesi ile Çelikhan ilçesine baÄŸlÄ± KaÅŸ köyü arasÄ±nda kurulan 10 tane mermer ocaÄŸÄ± ise bölgeyi mermerden görünmez kÄ±lmÄ±ÅŸ. Kömür ile KaÅŸ köyü arasÄ±nda faaliyette olan Diyar Mermercilik, Dimer Mermercilik, Adel Madencilik, Alacakaya Madencilik, Tercih Madencilik ve Dünya Madencilik’e ait mermer ocaklarÄ±, yerin altÄ±nÄ± köstebek yuvasÄ±na çevirirken üstteki faaliyetler de bölgeyi organize sanayiye çevirmiÅŸ.

OCAKLARIN ZARARLARI

Mermer ocaklarÄ±nÄ±n üzerine kurulu olduÄŸu binlerce dekarlÄ±k alan kullanÄ±mdan çÄ±karken yer altÄ± su kaynaklarÄ± kirletilmiÅŸ. Ocaklarda patlatÄ±lan dinamitler, doÄŸal dengeyi altüst ederken bÄ±raktÄ±klarÄ± atÄ±klar bölgenin içme suyu ÅŸebekesine ve yer altÄ± su kaynaklarÄ±na karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ. Mermer ocaklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribattan kaynaklÄ± Kömür beldesinde tarÄ±m arazilerini sulamak için yapÄ±lan çeÅŸme tamamen kurumuÅŸ. YurttaÅŸlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± kuyulardan da çamurlu su çÄ±kÄ±yor.

YABAN YAÅžAM YOK OLUYOR

Ocaklardan dolayÄ± yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yok olmayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu söyleyen bölge sakinlerinden Abdullah YaÅŸar, “Mermer ocaklarÄ± onlarca köye zarar veriyor. Köylülerin hayvanlarÄ± mermer ocaklarÄ±nÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± atÄ±klardan kaynaklÄ± zarar görüyor. Sadece köydeki hayvanlar deÄŸil, bölgede yaÅŸayan baÅŸta daÄŸ keçileri olmak üzere yaban hayvanlarÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± ciddi anlamda yok edildi. Defalarca ÅŸikayetlerimizi gerekli mercilere ilettik ancak ÅŸikayetlerimizin hepsi sonuçsuz kaldÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

DUYARLILIK ÇAÄžRISI

AdÄ±yaman doÄŸasÄ±; HES, kum ve mermer ocaklarÄ±ndan kaynaklÄ± ciddi anlamda zarar görürken bölgede yaÅŸayanlar doÄŸanÄ±n korunmasÄ± için çevre örgütlerinin verdiÄŸi mücadelenin yetersiz olduÄŸu görüÅŸünde. YurttaÅŸlar, yaptÄ±klarÄ± eylemler ve bölge idare mahkemesine açtÄ±klarÄ± davalar dÄ±ÅŸÄ±nda bir mücadelenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken çevre örgütlerine duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

‘EKÄ°NLER TOZ Ä°ÇÄ°NDE’

Merkezden Kahta ilçesine yol alÄ±rken göze çarpan sayÄ±sÄ±z kum ocaÄŸÄ±, yükselen toz bulutlarÄ±yla tahrip ettiÄŸi doÄŸanÄ±n yanÄ±nda canlÄ±larÄ±n nefes almasÄ±nÄ± güçleÅŸtiriyor. Yine ocaklarÄ±n çevreye bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± atÄ±klarÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸi ifade ediliyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde çalÄ±ÅŸan bir saÄŸlÄ±kçÄ±, son 3 yÄ±ldÄ±r nefes darlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± saÄŸlÄ±k ocaklarÄ±na ve hastanelere yapÄ±lan ÅŸikayetlerde ciddi oranda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bölgede yaÅŸayan yurttaÅŸlardan Abuzer SarÄ± ise kum ocaklarÄ±ndan kaynaklÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Kum ocaklarÄ±ndan çÄ±kan tozun ekinlerine zarar verdiÄŸini söyleyen SarÄ±, “Sabah kalkÄ±yoruz, tarlalarÄ±mÄ±zÄ± toz örtüsüyle kaplanmÄ±ÅŸ bir vaziyette buluyoruz. Sulama yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu toz çamur oluyor. Bu yüzden ekinlerimizin çoÄŸu zarar görüyor” dedi. Ocaklardan kum taÅŸÄ±yan kamyonlarÄ±n çocuklar için büyük bir tehlike oluÅŸturduÄŸuna dikkat çeken SarÄ±, “Çok süratli geçtiÄŸi için her an bir çocuÄŸun kamyon altÄ±nda kalma tehlikesi var. Bu yüzden aileler çocuklarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± gönderemez duruma geldi” diye konuÅŸtu. (AdÄ±yaman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:42

www.evrensel.net