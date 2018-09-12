Almanyaâ€™da Ryanair grevi baÅŸladÄ±, 150 uÃ§uÅŸ iptal edildi

Ryanair hava yolu ÅŸirketinin Almanyaâ€™daki pilotlarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle greve Ã§Ä±ktÄ±. Grev nedeniyle 150 uÃ§uÅŸ iptal edildi.

Almanya pilot sendikasÄ± Vereinigung Cockpit (VC) ve BirleÅŸik Hizmet SendikasÄ±’na (Ver.di) baÄŸlÄ± Ryanair pilotlarÄ±nÄ±n ve kabin görevlerinin Almanya genelindeki 24 saatlik grevi baÅŸladÄ±.

Bugün saat 03.01'te baÅŸlayan grev nedeniyle Ryanair, 400 planlÄ± uçuÅŸundan 150’sini iptal etmek zorunda kaldÄ±. 13 Eylül PerÅŸembe saat 02.59’a kadar süremesi beklenen grevden çok sayÄ±da yolcunun olumsuz etkileneceÄŸi tahmin ediliyor.

Ä°rlanda merkezli Ryanair'den greve iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, daha fazla grev olmasÄ± halinde Almanya'da personel kesintileri yapÄ±labileceÄŸi ve bazÄ± üslerin kapatÄ±labileceÄŸi tehdidinde bulunuldu.

Ä°rlanda havayolu ÅŸirketi, “ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±yla ilgili“ anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n Ä°rlandalÄ± bir ara bulucu tarafÄ±ndan çözülmesi gerektiÄŸinde Ä±srar ediyor. VC ise Ä°rlandalÄ± bir ara bulucunun Almanya yasalarÄ± hakkÄ±nda yeterli bilgiye sahip olamayacaÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle bu davada hakem olarak hareket etme yetkisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor.

VC, söz konusu grevle Ryanair pilotlarÄ± için çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n ve çalÄ±ÅŸanlara ödenen ücretlerin iyileÅŸtirilmesi için bir düzenleme hedefliyor.

RYANAIR GREVLERÄ°

Ryanair'de temmuz ayÄ±nda Ä°spanya, Belçika, Portekiz ve Ä°talya'da kabin görevlileri greve gitmiÅŸ, 600 uçuÅŸ iptal edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca aÄŸustos ayÄ±nda da çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto eden pilotlar, Almanya, Belçika, Hollanda, Ä°sveç ve Ä°rlanda'da eÅŸ zamanlÄ± greve gitmiÅŸti.

37 ülkede 86 havaalanÄ±nda faaliyet gösteren ve geçen yÄ±l 130 milyon yolcu taÅŸÄ±yan Ryanair, Noel tatili öncesindeki büyük bir grevi de sendikalarÄ± tanÄ±mama kararÄ±ndan geri adÄ±m atarak son anda önlemiÅŸti. (Frankfurt/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 09:34

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