Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda 100'den fazla mÃ¼lteci boÄŸuldu

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda mÃ¼ltecileri taÅŸÄ±yan bir botun batmasÄ± sonucu 100'den fazla mÃ¼ltecinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi duyuruldu.

SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Doktorlar (MSF) örgütü ay baÅŸÄ±nda Libya açÄ±klarÄ±nda mültecileri taÅŸÄ±yan bir botun batmasÄ± sonucu 100'den fazla mültecinin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini duyurdu.

Sputnik’in MSF'den aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, yapÄ±lan açÄ±klamada mültecileri taÅŸÄ±yan iki lastik botun 1 Eylül'de Libya'dan yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ancak botlardan biri havasÄ±nÄ±n sönmesi sonucu battÄ±. 100'den fazla mültecinin öldüÄŸü, 2 mültecinin ise cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Hayatta kalan 276 mültecinin baÅŸkent Trablus'a 100 km uzaklÄ±ktaki Khoms kentine götürüldüÄŸü açÄ±klandÄ±. MSF bu kiÅŸilerin 'keyfi ÅŸekilde gözaltÄ±nda tutulduÄŸunu' da belirtti.

Mültecilerin Sudan, Mali, Nijerya, Kamerun, Gana, Libya ve MÄ±sÄ±r'dan olduÄŸu da aktarÄ±ldÄ±.

Hayatta kalan ve aralarÄ±nda hamile kadÄ±nlar, çocuklar ve bebekler bulunan mültecilerin akaryakÄ±t sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± kaynaklÄ± yanÄ±klar ve zatürree gibi rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ±n MSF tarafÄ±ndan tedavi edildiÄŸi de açÄ±klandÄ±.

UluslararasÄ± Göç Örgütü'ne göre bu yÄ±l Akdeniz'i geçmek isteyen 1500'den fazla mülteci hayatÄ±nÄ± kaybetti. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:32

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