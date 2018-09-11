SallanÄ±rken dereye dÃ¼ÅŸtÃ¼: SarmaÅŸÄ±k saÄŸlam gibiydi

Zonguldak EreÄŸli ÇaylÄ±oÄŸlu Köyü KayalÄ±dere ÅŸelalelerinin bulunduÄŸu alana ailesi ve arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte gezmeye giden Nihat Sevim, sarmaÅŸÄ±ÄŸa tutunarak sallandÄ±. Nihat Sevim sarmaÅŸÄ±kla sallanÄ±rken bir anda aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramayan sarmaÅŸÄ±k koptu. Nihat Sevim dere yataÄŸÄ±nÄ±n içerisine düÅŸerek sÄ±rÄ±lsÄ±klam oldu. Nihat Sevim dereden çÄ±karken yakÄ±nlarÄ± ise kendilerini gülmekten alÄ±koyamadÄ±. Nihat Sevim'in dereye düÅŸme anÄ± ise cep telefonu kamerasÄ± ile görüntülendi.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n gülüÅŸleri arasÄ±nda sudan çÄ±kan Nihat Sevim, “Gerçekten iyi bir macera yaÅŸadÄ±k. SarmaÅŸÄ±k saÄŸlam gibiydi ama koptu. SarmaÅŸÄ±ÄŸÄ±n kopmasÄ±ndan dolayÄ± bir talihsizlik yaÅŸadÄ±k ama o da bize güzel bir anÄ± ve macera oldu” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:16

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