HamzaoÄŸlu'dan ÅŸarbon aÃ§Ä±klamasÄ±: Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde kumar oynanÄ±yor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu: İktidar halkın sağlığı ve ülkenin geleceği üzerine kumar oynuyor.

Yurt dışından ithal edilen etlerden kaynaklı gündeme gelen şarbon vakalarını değerlendiren Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, iktidarın halkın sağlığı ve ülkenin geleceği üzerine kumar oynadığını söyledi. Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlı hale gelen Türkiye, Kurban Bayramı öncesi ithal edilen hayvanlar nedeniyle şarbon hastalığı tehdidi ile yüz yüze. Brezilya’dan Ankara’ya getirilen 3 bin 959 büyükbaş hayvanda şarbon hastalığının görülmesi ile birlikte İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bitlis ve Yozgat gibi kentlerde de şarbon vakaları ile karşılaşıldı.

Hastalık teşhisiyle birçok kişi hastanelerde tedavi altına alınmış durumda. Hükümet yetkilerinin yalanlamaları ve ‘Korkulacak bir şey yok’ söylemlerine rağmen halk arasında tedirginliğe yol açan bu tehdit, muhalefet milletvekilleri tarafından da Meclis gündemine taşındı.

‘HER ŞEYİ İTHAL EDER DURUMA GELDİK’

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, kapitalizmin yeniden yapılandırılması süreciyle Türkiye’de bitkisel ve hayvansal tarımın neredeyse yasaklandığını, AKP iktidarıyla birlikte ise tarımın artık son raddesine geldiğini vurguladı. Prof. Hamzaoğlu, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık açısından içinde bulunduğu mevcut tabloyu şu sözlerle özetledi: “Mezralar, meralar yasaklandı. İnsanlar hayvanlarını otlatamaz ve besleyemez oldu. Yakıtından gübresine, ilacına kadar her şey zamlandı. Bir de yetmiyormuş gibi tohum meselesi ortaya çıktı. Her sene Türkiye’ye yatırım yapmış bir uluslar arası şirketten hangi alanda ekim yapacaksınız onun tohumunu alacaksınız. Onlar da sadece bir sefer ürün veriyorlar, bir daha da alamıyorsunuz. Bu nedenle pirinçten mısıra, yeşil mercimekten patatese kadar her şeyi başka ülkeden satın alır duruma geldik.”

‘HAYVANLAR MUAYENE EDİLMİYOR’

Prof. Hamzaoğlu, etteki pahalılığın önüne geçmek için canlı hayvan ithalatını savunan iktidar yetkililerinin açıklamalarını da hatırlatarak en son Kurban Bayramı’nda başka ülkelerden getirilen büyükbaş hayvanların muayene edilmeden getirildiği ve hayvanlarda şarbon hastalığı bulunduğunun ortaya çıktığını belirtti. Hamzaoğlu, daha önce de kimi Avrupa ülkelerinden yine rapor alınmadan ithal edilen hayvanlarda deli dana hastalığının olduğu ilgili bilgilere sahip olduklarını söyleyerek “Bu şu demek; AKP iktidarı uluslar arası sözleşmeleri hiçe sayıp, sağlığımız ve geleceğimiz üzerinde kumar oynuyor” dedi.

Hamzaoğlu, hem bitkisel hem de hayvansal tarımın adeta yasaklanmış olmasının ciddi iç göç sorununu ortaya çıkardığını daha önce kendi toprağında çalışan çiftçilerin ve hayvancılık yapanların işçi durumuna geldiğine dikkat çekti. Prof. Hamzaoğlu, “Bütün bunları bir arada değerlendirmek, hayvansal ve bitkisel tarıma dair öneriler geliştirmek gerekir. Bunu da halklar ile paylaşmak ve onların da sahip çıkacağı bir boyutta yaşama geçirmek için mücadele edilmelidir. Yoksa başka türlü sorunlar da ortaya çıkabilir” uyarısında bulundu. (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Eylül 2018 16:01

