HamzaoÄŸlu'dan ÅŸarbon aÃ§Ä±klamasÄ±: Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinde kumar oynanÄ±yor

Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± uzmanÄ± Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu: Ä°ktidar halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ã¼lkenin geleceÄŸi Ã¼zerine kumar oynuyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan ithal edilen etlerden kaynaklÄ± gündeme gelen ÅŸarbon vakalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, iktidarÄ±n halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve ülkenin geleceÄŸi üzerine kumar oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± hale gelen Türkiye, Kurban BayramÄ± öncesi ithal edilen hayvanlar nedeniyle ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± tehdidi ile yüz yüze. Brezilya’dan Ankara’ya getirilen 3 bin 959 büyükbaÅŸ hayvanda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n görülmesi ile birlikte Ä°stanbul, Kocaeli, Trabzon, Bitlis ve Yozgat gibi kentlerde de ÅŸarbon vakalarÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±.

HastalÄ±k teÅŸhisiyle birçok kiÅŸi hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Hükümet yetkilerinin yalanlamalarÄ± ve ‘Korkulacak bir ÅŸey yok’ söylemlerine raÄŸmen halk arasÄ±nda tedirginliÄŸe yol açan bu tehdit, muhalefet milletvekilleri tarafÄ±ndan da Meclis gündemine taÅŸÄ±ndÄ±.

‘HER ÅžEYÄ° Ä°THAL EDER DURUMA GELDÄ°K’

Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± UzmanÄ± Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, kapitalizmin yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± süreciyle Türkiye’de bitkisel ve hayvansal tarÄ±mÄ±n neredeyse yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AKP iktidarÄ±yla birlikte ise tarÄ±mÄ±n artÄ±k son raddesine geldiÄŸini vurguladÄ±. Prof. HamzaoÄŸlu, Türkiye’nin tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k açÄ±sÄ±ndan içinde bulunduÄŸu mevcut tabloyu ÅŸu sözlerle özetledi: “Mezralar, meralar yasaklandÄ±. Ä°nsanlar hayvanlarÄ±nÄ± otlatamaz ve besleyemez oldu. YakÄ±tÄ±ndan gübresine, ilacÄ±na kadar her ÅŸey zamlandÄ±. Bir de yetmiyormuÅŸ gibi tohum meselesi ortaya çÄ±ktÄ±. Her sene Türkiye’ye yatÄ±rÄ±m yapmÄ±ÅŸ bir uluslar arasÄ± ÅŸirketten hangi alanda ekim yapacaksÄ±nÄ±z onun tohumunu alacaksÄ±nÄ±z. Onlar da sadece bir sefer ürün veriyorlar, bir daha da alamÄ±yorsunuz. Bu nedenle pirinçten mÄ±sÄ±ra, yeÅŸil mercimekten patatese kadar her ÅŸeyi baÅŸka ülkeden satÄ±n alÄ±r duruma geldik.”

‘HAYVANLAR MUAYENE EDÄ°LMÄ°YOR’

Prof. HamzaoÄŸlu, etteki pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önüne geçmek için canlÄ± hayvan ithalatÄ±nÄ± savunan iktidar yetkililerinin açÄ±klamalarÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak en son Kurban BayramÄ±’nda baÅŸka ülkelerden getirilen büyükbaÅŸ hayvanlarÄ±n muayene edilmeden getirildiÄŸi ve hayvanlarda ÅŸarbon hastalÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunun ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. HamzaoÄŸlu, daha önce de kimi Avrupa ülkelerinden yine rapor alÄ±nmadan ithal edilen hayvanlarda deli dana hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu ilgili bilgilere sahip olduklarÄ±nÄ± söyleyerek “Bu ÅŸu demek; AKP iktidarÄ± uluslar arasÄ± sözleÅŸmeleri hiçe sayÄ±p, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve geleceÄŸimiz üzerinde kumar oynuyor” dedi.

HamzaoÄŸlu, hem bitkisel hem de hayvansal tarÄ±mÄ±n adeta yasaklanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n ciddi iç göç sorununu ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± daha önce kendi topraÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸan çiftçilerin ve hayvancÄ±lÄ±k yapanlarÄ±n iÅŸçi durumuna geldiÄŸine dikkat çekti. Prof. HamzaoÄŸlu, “Bütün bunlarÄ± bir arada deÄŸerlendirmek, hayvansal ve bitkisel tarÄ±ma dair öneriler geliÅŸtirmek gerekir. Bunu da halklar ile paylaÅŸmak ve onlarÄ±n da sahip çÄ±kacaÄŸÄ± bir boyutta yaÅŸama geçirmek için mücadele edilmelidir. Yoksa baÅŸka türlü sorunlar da ortaya çÄ±kabilir” uyarÄ±sÄ±nda bulundu. (Ä°zmir/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:01

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