â€˜GÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan birlikle Ã§Ä±kÄ±labilirâ€™

Cam Keramik-İş Uşak’ta işçi sağlığı ve güvenliği paneli düzenledi.

Cam Keramik-İş Sendikası tarafından Uşak’ta işçi sağlığı ve güvenliği paneli düzenlendi. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar odasında düzenlenen panelde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Deniz İpek, Avukat Berkay Akkuş, DİSK Genel-İş Eğitim Uzmanı Pınar Abdal, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ile Cam Keramik İş Sendikası Genel Başkanı Birol Sarıkaş birer konuşma yaptı. Sivtaş Taş Ocağı işçileri, Sivaslı Belediye işçileri ile tekstil işçilerinin katıldığı panelde, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin işçilerin örgütlü gücü ile sağlanabileceğine vurgu yapıldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, ülke genelinde ikincisini gerçekleştirdikleri İşçi Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) panelleri ile işçileri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Sadece yasalarla işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin artmayacağına dikkat çeken Sarıkaş, bu hakkın ancak işçilerin birliklerini sağlayarak, örgütlenerek işyerlerinde tesis edilebileceğini belirtti. 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’nda her şeyin evrak üstünde, her şey işveren lehine olduğunu belirten İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek, her gün 6 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini hatırlattı. Güvencesiz çalışma koşullarından işçilerin birlikteliği ile çıkılabileceğini ifade eden İpek, “Yasaklar işçilerin mücadeleleri ile aşılmıştır. Bu kez de yasalarla işçi hakları sınırlandırılmış, günümüzde de işçi sağlığı ve iş güvenliği yine yasalarla çok kısıtlı olarak sağlanıyor” diye konuştu.

Devlet ve işverenlerin işçi sağlığı ve güvenliği yaklaşımının hâlâ “işçiye bareti, kemeri veriyoruz ama işçi takmıyor” düzeyinde olduğunu belirten İpek, bu söylemin çok büyük bir aldatmaca olduğunu, asıl meselenin işçinin çalıştığı ortamın baret, kemer, güvenlikli ayakkabı, maske takmadan çalışabileceği hale getirilmesi gerektiğini söyledi. İpek, ayrıca kişisel koruyucu önlemlerin ancak anlık kullanılabilecek donanımlarken işveren ve devlet tarafından nefes almanın bile zor olduğu bir maskeyle en ağır işlerde bir ömür çalışmasını öngördüğünü vurguladı. Devletin temel görevlerinden birinin de denetim olduğunu belirten İpek, ancak bu denetimi yapacak olan İş Teftiş Kurulu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında saha denetimi yapabilen sadece 600 iş müfettişinin olduğunu, binlerce işletmeyi denetlemelerinin mümkün olmadığını ve meslek hastalıkları ile teftişi yönünden de hiçbir teknik donanımlarının bulunmadığının altını çizdi.

Kadrolu taşeronluk sistemi hakkında bilgiler vererek konuşmasına başlayan Genel İş Eğitim Uzmanı Pınar Abdal da, kadrolu taşeronluğun işçilerin çalışma yaşamında sağladığı bir kolaylık olmadığını aktardı. Sendikal mücadeleyle ve işçi sınıfı birliği ile kazanılmış iş yerlerinden örneklerle işçilere aktarımlarda bulundu.

İŞYERLERİNDE KEYFİ UYGULAMALARA MARUZ KALIYORUZ

Panelde söz alan Sivtaş işçileri ise işyerlerinde keyfi uygulamalara maruz kaldıklarını belirterek haklarında keyfi tutanaklar tutulduğunu anlattı. Sendikalı olduktan sonra mobbinge maruz kaldıklarını belirten işçiler, daha önce işçinin işten atılma durumuyla karşı karşıya geldiklerini buna karşılık tüm işçilerle birlikte belediye başkanıyla görüşmeye gittiklerini ve işten atmaları engellediklerini anlattılar. Son olarak söz alan Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, işçilerin işten atılma kaygılarının ancak çalışma arkadaşlarının işten atılmasına nasıl hep birlikte karşı çıktılar ise yine hep birlikte hareket ederek kazanılacağını belirtti. Kastamonu fırın işçilerinin fiili bir mücadele ile patronları dize getirerek protokole imza attırdığını anlatan Aslan, birlik çağrısı yaptı. Panelde iş yasaları hakkında bilgi veren Avukat Berkay Akkuş da işçilerin sorularını cevapladı. (Uşak/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Eylül 2018 16:45

