â€˜GÃ¼vencesiz Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan birlikle Ã§Ä±kÄ±labilirâ€™

Cam Keramik-Ä°ÅŸ UÅŸakâ€™ta iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸi paneli dÃ¼zenledi.

Cam Keramik-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan UÅŸak’ta iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi paneli düzenlendi. UÅŸak Esnaf ve Sanatkarlar odasÄ±nda düzenlenen panelde Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi UzmanÄ± Deniz Ä°pek, Avukat Berkay AkkuÅŸ, DÄ°SK Genel-Ä°ÅŸ EÄŸitim UzmanÄ± PÄ±nar Abdal, GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan ile Cam Keramik Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Birol SarÄ±kaÅŸ birer konuÅŸma yaptÄ±. SivtaÅŸ TaÅŸ OcaÄŸÄ± iÅŸçileri, SivaslÄ± Belediye iÅŸçileri ile tekstil iÅŸçilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin iÅŸçilerin örgütlü gücü ile saÄŸlanabileceÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Panelin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Cam Keramik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Birol SarÄ±kaÅŸ, ülke genelinde ikincisini gerçekleÅŸtirdikleri Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) panelleri ile iÅŸçileri bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Sadece yasalarla iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi önlemlerinin artmayacaÄŸÄ±na dikkat çeken SarÄ±kaÅŸ, bu hakkÄ±n ancak iÅŸçilerin birliklerini saÄŸlayarak, örgütlenerek iÅŸyerlerinde tesis edilebileceÄŸini belirtti. 6331 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ve GüvenliÄŸi YasasÄ±’nda her ÅŸeyin evrak üstünde, her ÅŸey iÅŸveren lehine olduÄŸunu belirten Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi UzmanÄ± Deniz Ä°pek, her gün 6 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan iÅŸçilerin birlikteliÄŸi ile çÄ±kÄ±labileceÄŸini ifade eden Ä°pek, “Yasaklar iÅŸçilerin mücadeleleri ile aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kez de yasalarla iÅŸçi haklarÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, günümüzde de iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi yine yasalarla çok kÄ±sÄ±tlÄ± olarak saÄŸlanÄ±yor” diye konuÅŸtu.

Devlet ve iÅŸverenlerin iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n hâlâ “iÅŸçiye bareti, kemeri veriyoruz ama iÅŸçi takmÄ±yor” düzeyinde olduÄŸunu belirten Ä°pek, bu söylemin çok büyük bir aldatmaca olduÄŸunu, asÄ±l meselenin iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortamÄ±n baret, kemer, güvenlikli ayakkabÄ±, maske takmadan çalÄ±ÅŸabileceÄŸi hale getirilmesi gerektiÄŸini söyledi. Ä°pek, ayrÄ±ca kiÅŸisel koruyucu önlemlerin ancak anlÄ±k kullanÄ±labilecek donanÄ±mlarken iÅŸveren ve devlet tarafÄ±ndan nefes almanÄ±n bile zor olduÄŸu bir maskeyle en aÄŸÄ±r iÅŸlerde bir ömür çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± öngördüÄŸünü vurguladÄ±. Devletin temel görevlerinden birinin de denetim olduÄŸunu belirten Ä°pek, ancak bu denetimi yapacak olan Ä°ÅŸ TeftiÅŸ Kurulu Rehberlik ve TeftiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda saha denetimi yapabilen sadece 600 iÅŸ müfettiÅŸinin olduÄŸunu, binlerce iÅŸletmeyi denetlemelerinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve meslek hastalÄ±klarÄ± ile teftiÅŸi yönünden de hiçbir teknik donanÄ±mlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

Kadrolu taÅŸeronluk sistemi hakkÄ±nda bilgiler vererek konuÅŸmasÄ±na baÅŸlayan Genel Ä°ÅŸ EÄŸitim UzmanÄ± PÄ±nar Abdal da, kadrolu taÅŸeronluÄŸun iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bir kolaylÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Sendikal mücadeleyle ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± birliÄŸi ile kazanÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ yerlerinden örneklerle iÅŸçilere aktarÄ±mlarda bulundu.

Ä°ÅžYERLERÄ°NDE KEYFÄ° UYGULAMALARA MARUZ KALIYORUZ

Panelde söz alan SivtaÅŸ iÅŸçileri ise iÅŸyerlerinde keyfi uygulamalara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek haklarÄ±nda keyfi tutanaklar tutulduÄŸunu anlattÄ±. SendikalÄ± olduktan sonra mobbinge maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, daha önce iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lma durumuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiklerini buna karÅŸÄ±lÄ±k tüm iÅŸçilerle birlikte belediye baÅŸkanÄ±yla görüÅŸmeye gittiklerini ve iÅŸten atmalarÄ± engellediklerini anlattÄ±lar. Son olarak söz alan GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lma kaygÄ±larÄ±nÄ±n ancak çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n iÅŸten atÄ±lmasÄ±na nasÄ±l hep birlikte karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±lar ise yine hep birlikte hareket ederek kazanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Kastamonu fÄ±rÄ±n iÅŸçilerinin fiili bir mücadele ile patronlarÄ± dize getirerek protokole imza attÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Aslan, birlik çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Panelde iÅŸ yasalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren Avukat Berkay AkkuÅŸ da iÅŸçilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. (UÅŸak/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 16:45

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