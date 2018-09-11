Milyonerlere 7 ayda 27 bin kiÅŸi eklendi

HesabÄ±nda 1 milyon lira veya Ã¼zeri parasÄ± olan mudi sayÄ±sÄ±, ocak-temmuz dÃ¶neminde 27 bin 45 kiÅŸi artarak 166 bin 25â€™e ulaÅŸtÄ±.

BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik milyonerlerin toplam sayÄ±sÄ± temmuz sonu itibarÄ±yla 166 bin 25’e ulaÅŸtÄ±.

Geçen yÄ±l sonuna göre 27 bin 45 kiÅŸi artan milyonerlerin toplam mevduatÄ± 1 trilyon 78 milyar 734 milyon liraya çÄ±ktÄ±. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatÄ± 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner baÅŸÄ±na düÅŸen ortalama mevduat da 6 milyon 497 bin lira olarak hesaplandÄ±.

Yurt içinde yerleÅŸik milyonerlerin sayÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n ocak-temmuz döneminde 2017’ye kÄ±yasla 22 bin 152 kiÅŸi artarak 149 bin 121’e ulaÅŸÄ±rken, toplam mevduatlarÄ± da 976 milyar 397 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarÄ±nÄ±n 444 milyar 734 milyon lirasÄ± yerel para cinsi, 527 milyar 399 milyon lirasÄ± döviz tevdiat hesabÄ±, 4 milyar 265 milyon lirasÄ± da kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ±ndan oluÅŸtu. Yurt içinde yerleÅŸik milyoner baÅŸÄ±na düÅŸen ortalama mevduat da 6 milyon 548 bin lira olarak hesaplandÄ±.

Yurt içinde yerleÅŸik milyonerlerin sayÄ±sÄ± geçen yÄ±l 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatÄ± da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.

17 BÄ°NÄ° YURT DIÅžINDA

BDDK verilerine göre, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik mudi sayÄ±sÄ± temmuz sonu itibarÄ±yla 16 bin 904’e yükseldi. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki milyonerlerin sayÄ±sÄ± geçen yÄ±l sonuna göre 4 bin 893 kiÅŸi artarken, hesaplarÄ±ndaki para miktarÄ± da 102 milyar 337 milyon lira olarak hesaplandÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik mudilerin bankadaki mevduatlarÄ±nÄ±n 7 milyar 2 milyon lirasÄ± yerel para, 95 milyar 16 milyon lirasÄ± yabancÄ± para ve 319 milyon lirasÄ± da kÄ±ymetli maden depo hesaplarÄ±ndan oluÅŸtu. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik milyoner baÅŸÄ±na düÅŸen ortalama mevduat da 6 milyon 54 bin lira olarak hesaplandÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:54

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