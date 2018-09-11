Genel-Ä°ÅŸ sendikasÄ± kadro ve ek zam istedi

Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yesi iÅŸÃ§iler, belediye ÅŸirketlerine geÃ§irilen taÅŸeron iÅŸÃ§ilere kadro ve ek zam talep talebiyle eylem yaptÄ±.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, belediye ÅŸirketlerine geçirilen taÅŸeron iÅŸçilere kadro ve ek zam talep etti.

Ankara’da Ulus Heykel’de yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Genel-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan, “Enflasyon seviyesi son 15 yÄ±lÄ±n en yüksek seviyesinde. ArtÄ±k emeÄŸiyle geçinenlerin aldÄ±ÄŸÄ± ücret faturalara, kiraya zor yetmekte ve temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± neredeyse karÅŸÄ±layamayacak düzeydedir” dedi.

TaÅŸeron ÅŸirket iÅŸçilerine yönelik çÄ±kartÄ±lan KHK’nin eÅŸitsiz ve ayrÄ±mcÄ± bir ÅŸekilde düzenlendiÄŸini ifade eden ÇalÄ±ÅŸkan, “Ne yazÄ±k ki kadro düzenlemesi iÅŸçilerden, sendikalardan ve meclisten kaçÄ±rÄ±larak yapÄ±ldÄ±” dedi. ÇalÄ±ÅŸkan, “Kamuya geçiÅŸ yapan 1 milyon iÅŸçi ile birlikte, tüm iÅŸçilerin ücretlerine ek zam yapÄ±lmalÄ±, geçiÅŸ yapan iÅŸçilerle ilgili sÄ±nÄ±rlandÄ±rmalar ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ± ve özgür toplu sözleÅŸme yapabilme haklarÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Belediye ÅŸirket iÅŸçileri de 52 günlük ilave tediye ödemesinden yararlanmalÄ±dÄ±r” ÅŸeklinde konuÅŸtu. ÇalÄ±ÅŸkan, bütün iÅŸçilerin hak ettiÄŸi kadroyu alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

TaÅŸeron iÅŸÃ§iliÄŸinde yeni dÃ¼zen: Kadrolu taÅŸeronluk

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:38

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