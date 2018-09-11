Ä°HD: Tek tip kÄ±yafet insanlÄ±k suÃ§u

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, cezaevlerinde hayata geÃ§irilen tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi Hapishane Komisyonu, tutuklulara giydirilmek istenen tek tip elbiseye dikkat çekmek amacÄ±yla her ay gerçekleÅŸtirdikleri eylemin 7’ncisini Galatasaray MeydanÄ±’nÄ±n engellenmesinden kaynaklÄ± Ä°HD Ä°stanbul Åžubesinde gerçekleÅŸtirdi. AçÄ±klamada konuÅŸan Ä°HD Üyesi Mehmet Acettin “Tek tip dayatmasÄ± ile tutuklulara boyun eÄŸdirmek istiyorlar. Ä°nsan düÅŸünce, inanç ve onuru ile bir bütündür ve ancak haklarÄ±yla vücut bulan bir varlÄ±ktÄ±r. Tek tip hiçbir mahpus isteyerek giymediÄŸi, giymeyeceÄŸi için baskÄ±dÄ±r, iÅŸkencedir ve iÅŸkence insanlÄ±k suçudur” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:33

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