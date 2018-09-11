BarÄ±ÅŸ akademisyenleri hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

â€˜Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±zâ€™ bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza attÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda davalar açÄ±lan BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinin yargÄ±lanmasÄ±na yeni adli yÄ±lda devam ediliyor. Galatasaray, Kemerburgaz, NiÅŸantaÅŸÄ± ve Kadir Has Üniversitelerinden 4 akademisyenin duruÅŸmasÄ±, Ä°stanbul 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, Bilgi ve Pensilvanya Üniversitelerinden 3 akademisyenin duruÅŸmasÄ± ise Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. DuruÅŸmalar öncesi ise aralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Kongresi (HDK) EÅŸ Sözcüsü Onur HamzaoÄŸlu’nun da bulunduÄŸu akademisyenler, ÇaÄŸlayan’da bulunan Ä°stanbul Adliyesi önünde açÄ±klama yaptÄ±.

‘BIKMADIK’

AçÄ±klamayÄ± BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri adÄ±na Yonca Demir yaptÄ±. Kendilerine, “Ä°mzalanan BarÄ±ÅŸ Bildirisinin terör örgütü propagandasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatandaÅŸÄ± olunan devlete hitap ettiÄŸini, ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda olduÄŸunu, ifade özgürlüÄŸünün toplum yararÄ±na bilimin en önemli ön ÅŸartlarÄ±ndan biri olduÄŸunu, devleti eleÅŸtirinin cezaya tabi olan bir suç deÄŸil, tam dersi bir hak olduÄŸunu ve o dönemde var olan insan haklarÄ± ihlallerine neye dayanarak var dediÄŸimizi 5 AralÄ±k 2017’den beri her duruÅŸma günü sabahÄ±nda, 500 küsur celse sÄ±rasÄ±nda tekrar etmekten bÄ±kmadÄ±nÄ±z mÄ±? Bu saraya sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ adaletin binasÄ±nÄ±n gölgesinde, ayazÄ±nda her duruÅŸma sabahÄ± durmaktan bÄ±kmadÄ±nÄ±z mÄ±” diye sorduklarÄ±nÄ± belirten Demir, bÄ±kmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Türkiye’de barÄ±ÅŸÄ±n sadece “imar barÄ±ÅŸÄ±” ve “çalÄ±ÅŸma barÄ±ÅŸÄ±” olarak yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sürece, sokaklara, kentlere, iÅŸyerlerine, üniversitelere, evlere barÄ±ÅŸla yaÅŸanacak bir yaÅŸamÄ± kurmak için iÅŸlerini ÇaÄŸlayan’da da yapmaya devam edeceklerini dile getiren Demir, “Bugün de, saray adliyesi ikinci sezon üçüncü bölüm duruÅŸmalarÄ±nda, 7 barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± yargÄ±lanacak. Biz de bilim ile barÄ±ÅŸ iliÅŸkisini, barÄ±ÅŸ hakkÄ±nÄ± anlatmaya devam edeceÄŸiz” dedi. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:26

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