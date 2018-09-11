CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–ztrak: SayÄ±n Ä°nce'nin her yere aday olma hakkÄ± var

'AylÄ±k 37 bin TÃ¼rk lirasÄ± artÄ± KDV'ye kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z lÃ¼ks araÃ§larda gezip smoothie ve efuli iÃ§iyorsunuz. Millete de aspirin dayÄ±yorsunuz.'

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Sözcüsü Faik Öztrak, "SayÄ±n Ä°nce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±. Her tarafa, her yere aday olma hakkÄ± var" dedi.

‘LÜKS ARAÇLARDA GEZÄ°P SMOOTHÄ°E VE EFULÄ° Ä°ÇÄ°YORSUNUZ’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ekonomideki kötü gidiÅŸat üzerine konuÅŸtu: Enflasyonun hortladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, faizlerin patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türk lirasÄ±nÄ±n serbest düÅŸüÅŸe geçtiÄŸini ileri süren Öztrak, "OrtalÄ±kta 'tÄ±k' yok. Aspirin tedavisi. MYK'nÄ±zda KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve CHP'yi tartÄ±ÅŸÄ±yorsunuz. Milletten koptunuz, milletin meselelerini tartÄ±ÅŸmÄ±yorsunuz. AylÄ±k 37 bin Türk lirasÄ± artÄ± KDV'ye kiraladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z lüks araçlarda gezip smoothie ve efuli içiyorsunuz. Millete de aspirin dayÄ±yorsunuz." eleÅŸtirisinde bulundu.

Ömer Çelik'in "Burada iÅŸleyen bir piyasa ekonomisine sahip olmamÄ±z önemli." dediÄŸini aktaran Öztrak, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Ä°ÅŸte bu, hiçbir ÅŸeyden haberleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Piyasa falan kalmadÄ±. Üç gün sonrasÄ±nÄ± göremeyen tüccar fiyat veremiyor, yerel basÄ±n kaÄŸÄ±t bulamÄ±yor, vadeli satÄ±ÅŸ denen bir ÅŸey kalmadÄ±. HerÅŸey peÅŸinle, nakitle alÄ±nÄ±p satÄ±lÄ±yor. KurbaÄŸanÄ±n gözü patladÄ±. Habur sÄ±nÄ±rÄ±nda un kamyonlarÄ± bekletiliyor. Panik içinde bir sürü yanlÄ±ÅŸ karar alÄ±yorlar. Daha önceden yapÄ±lmÄ±ÅŸ kontratlarÄ±n yerine getirilmesiyle ilgili ihracatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ±na izin vermiyorlar. Buralarda çok ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Konkordatolar, iflaslar... Daha hala buradan dönülebilir ama tedbir alÄ±nÄ±rsa. Ortada tedbir yok, sabahtan akÅŸama kadar 'CHP'yi, CHP'nin Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ± nasÄ±l etkisiz hale getirebiliriz?' diye konuÅŸuyorlar."

YEREL SEÇiM GÜNDEMi

Öztrak, açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"Muharrem Ä°nce, dün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için kapÄ±yÄ± kapatmadÄ±. Bu konuda ne düÅŸünüyorsunuz?" sorusu üzerine Öztrak, CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ä°nce'nin her yere aday olma hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu bildirdi. (AA)

Optimar'Ä±n anketine gÃ¶re yeni parti kurarsa Ä°nce'nin oyu dÃ¼ÅŸÃ¼yor

Muharrem Ä°nce: Yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:23

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