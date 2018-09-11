SaÄŸanak Ä°stanbulâ€™da hayatÄ± olumsuz etkiledi

Ä°stanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardÄ±ndan da saÄŸanak baÅŸladÄ±. Ä°stanbul BoÄŸazÄ± ve çevresini aniden kara bulutlar kapladÄ±. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Åžehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. YaÄŸmur bazÄ± ilçelerde etkili olmaya baÅŸladÄ±.

BOÄžAZA ÇAMUR AKTI

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±, Üsküdar ve çevresinde etkili olan yaÄŸmur sonrasÄ± çamura bulandÄ±. Beylerbeyi'nden yaÄŸmurla birlikte gelen çamur, BoÄŸaz'Ä± kahverengi yaptÄ±.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAÅžADI

Üsküdar’da Harem Sahil Yolu saÄŸanak nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaÅŸadÄ±. YaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle E-5 karayolunun bazÄ± bölümlerinde de trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu. YaÄŸmura hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanan çok sayÄ±da kiÅŸi de sÄ±rÄ±lsÄ±klam oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:17

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