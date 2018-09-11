SilahlÄ± saldÄ±rÄ±lar sonucu her gÃ¼n 10 kiÅŸi Ã¶lÃ¼yor

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba'nÄ±n raporunda TÃ¼rkiye'nin silahlÄ± saldÄ±rÄ±larda en Ã§ok Ã¶lÃ¼mÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkelerden biri olduÄŸu belirtildi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba, bireysel silahlanmayla birlikte artan silahlÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili bir rapor hazÄ±rladÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±lara en çok kurban veren ülkelerin baÅŸÄ±nda Türkiye’nin geldiÄŸini belirten AÄŸbaba, bu cinayetlerin en az yüzde 80’inin ruhsatsÄ±z silahlardan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

AÄŸbaba’nÄ±n raporundan öne çÄ±kan noktalar ÅŸöyle:

-Amerikan AteÅŸli Silahlardan Korunma Merkezi AjansÄ±nÄ±n geçmiÅŸ yÄ±llarda yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre dünyada ‘maganda kurÅŸununa’ en çok kurban veren ülkenin Türkiye olduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. AraÅŸtÄ±rmaya göre Türkiye’de 700 kiÅŸi maganda kurÅŸunlarÄ±yla can verdi.

-Türkiye’de maganda kurÅŸunu olaylarÄ± en çok Ä°stanbul, Adana, Osmaniye, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Bursa, Samsun, Kocaeli, AydÄ±n ve AdapazarÄ± illerinde görülmektedir.

- Maganda kurÅŸunu cinayetlerinin en az yüzde 80’inin ruhsatsÄ±z silahlardan çÄ±kan mermilerle gerçekleÅŸtiÄŸi tahmin edilmektedir. Son 10 yÄ±lÄ±n suç istatistiklerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ruhsatlÄ± ateÅŸli silahlarla iÅŸlenen tüm suçlar sayÄ±sÄ± 25 bin 547 iken ruhsatsÄ±z silahla iÅŸlenen suç sayÄ±sÄ±nÄ±n 159 bin 123 olduÄŸu belirtilmektedir.

-Bireysel silahlanma konusunda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara göre Türkiye’de son beÅŸ yÄ±lda bireysel silahlanma yüzde 50 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸtÄ±r. Günde biri çocuk olmak üzere 10 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bireysel silahlanma nedeni ile öldüÄŸü belirtilmektedir.

-2017 yÄ±lÄ±nda 3 bin 494 bireysel silahlÄ± olay yaÅŸanÄ±rken 2 bin 187 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 3 bin 529 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir. 2017 yÄ±lÄ±ndaki silahlÄ± olay sayÄ±sÄ± bir önceki yÄ±la göre yüzde 28, son üç yÄ±la göre deÄŸerlendirildiÄŸinde yüzde 61 artmÄ±ÅŸtÄ±r 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olaylarÄ±n yüzde 40’Ä± tüfekle, yüzde 35’i tabancayla, yüzde 20’si kesici aletlerle yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r.

-Son 10 gün içerisinde 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z maganda kurÅŸunlarÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybederken, 6 vatandaÅŸÄ±mÄ±z da çeÅŸitli yerlerinden yaralandÄ±lar. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:06

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