DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ABD'nin FKÃ– kararÄ±na tepki

'Bu karar, iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m vizyonunun tahrip edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki teÅŸebbÃ¼sleri cesaretlendirmekten baÅŸka bir amaca hizmet etmez.'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hami Aksoy, Washington Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) TemsilciliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n ABD'nin OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sürecinde tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirdiÄŸinin göstergesi olduÄŸunu bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Hami Aksoy, Washington'da yerleÅŸik FKÖ TemsilciliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi.

Aksoy, ABD'nin bu kararÄ±na iliÅŸkin, "Washington'da yerleÅŸik Filistin KurtuluÅŸ Örgütü (FKÖ) TemsilciliÄŸinin kapatÄ±lmasÄ± kararÄ± endiÅŸe vericidir ve ABD'nin OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sürecinde tarafsÄ±z konumunu yitirdiÄŸinin bir baÅŸka göstergesidir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Bu kararÄ±n iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teÅŸebbüsleri cesaretlendirmekten baÅŸka bir amaca hizmet etmeyeceÄŸini belirten Aksoy, "Türkiye, haklÄ± davasÄ±nda Filistin halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalÄ±cÄ± bir çözüm bulunmasÄ± yönündeki uluslararasÄ± çabalarÄ± desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Nauert açÄ±klamada, "Yönetim, Kongrenin kaygÄ±larÄ± baÄŸlamÄ±nda, ÅŸu anda Filistin KurtuluÅŸ Örgütünün Washington ofisini kapatma kararÄ± aldÄ±." ifadesine yer vermiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 15:23

www.evrensel.net