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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 14:56
FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA
Sivas'ta iÅŸ makinesiyle 30 metrelik Ã§ukura dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
11 EylÃ¼l 2018 14:52
Sivas'Ä±n Kangal ilÃ§esinde kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±nda iÅŸ makinesiyle 30 metrelik Ã§ukura dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Sivas'Ä±n Kangal ilçesinde kullandÄ±ÄŸÄ± iÅŸ makinesiyle çukura düÅŸen iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AA'nÄ±n haberine göre, ilçedeki özel bir iÅŸletmeye ait kömür ocaÄŸÄ±ndaki sahada dozerle düzleme çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan Ali KÄ±lcÄ± (39), kullandÄ±ÄŸÄ± iÅŸ makinesiyle kömür alÄ±nan yerdeki yaklaÅŸÄ±k 30 metrelik çukura düÅŸtü.
KÄ±lcÄ±, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babasÄ± KÄ±lcÄ±'nÄ±n cenazesi, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi iÅŸlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.
Türkiye'de 2018'in ilk 8 ayÄ±nda 1290 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 14:56
AÄŸustosta 11 Ã§ocuk iÅŸ cinayetine kurban gitti
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