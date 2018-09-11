AyvalÄ±k'ta Denizlerin anmasÄ±na katÄ±lanlar yargÄ±lanÄ±yor

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde 6 MayÄ±s 1972'de idam edilen Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve HÃ¼seyin Ä°nan'Ä± anmak iÃ§in toplananlara aÃ§Ä±lan dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilçesinde emek ve demokrasi güçlerinin geçtiÄŸimiz 6 MayÄ±s’ta Deniz GezmiÅŸ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ä°nan’Ä± anmak için düzenledikleri eylem “suç” oldu.

AralarÄ±nda CHP Eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Toker, ADD Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Üzgeç, EMEP BalÄ±kesir Ä°l BaÅŸkanÄ± Cemil TosunoÄŸlu, EMEP AyvalÄ±k Eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ömer Arslan, ÖDP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Kemal GözüyaÅŸlÄ±, AyvalÄ±k Pir Sultan DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Vedat Tekten’in de bulunduÄŸu 30 kiÅŸi, 2911 sayÄ±lÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle AyvalÄ±k Asliye Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±.

Davada savunma yapan CHP Eski Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ahmet Toker “Üç fidan için saygÄ± duruÅŸunda bulunduk, elimizdeki karanfilleri denize bÄ±raktÄ±k ve hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z basÄ±n bildirisini okuyarak olaysÄ±z bir ÅŸekilde daÄŸÄ±ldÄ±k” dedi. DiÄŸer sanÄ±klar da savunmalarÄ±nda Denizleri anmanÄ±n suç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kimlik tespiti ve diÄŸer sanÄ±k ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için duruÅŸma 19 KasÄ±m 2018’e ertelendi. (BalÄ±kesir/EVRENSEL)

Ä°l il 6 MayÄ±s anmalarÄ± (2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 14:41

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