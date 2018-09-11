AfiÅŸ: EGEÇEP
EGEÃ‡EP 2. kez Enerji Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±yor
Enerji Ã¼retiminin ekolojiye etkileri Enerji Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lacak.
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ikinci kez enerji çalÄ±ÅŸtayÄ± gerçekleÅŸtiriyor. Son yÄ±llarda enerji üretim projeleri kaynaklÄ± doÄŸa talanÄ±nÄ±n boyutlanmasÄ±na paralel bunlara karÅŸÄ± yürütülen ekoloji mücadelelerinin ivme kazandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte gerçekleÅŸtirilecek çalÄ±ÅŸtaya yerellerde yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesi veren köylüler de katÄ±lacak.
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonunda gerçekleÅŸtirilecek çalÄ±ÅŸtay yarÄ±n (ÇarÅŸamba) saat 13.00-18.00 arasÄ±nda yapÄ±lacak.
Prof. Dr. Ali Osman Karababa'nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸtay iki ayrÄ± oturum ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilecek. ÇalÄ±ÅŸtaya yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan bilim insanlarÄ± konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaklar. ÇalÄ±ÅŸtaya JES, RES ve termik santral karÅŸÄ±tÄ± yerel direniÅŸlerden temsilcilerin de katÄ±lÄ±mÄ± bekleniyor.
ÇalÄ±ÅŸtay ProgramÄ±
1.Oturum: Küresel enerji ve iklim krizine farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar: Neredeyiz?
Dr. Ethemcan Turhan (KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Stockholm)
“Paris'ten sonra Katowice'den önce: Küresel iklim krizi nereye?”
Mustafa Özgür Berke (Avrupa Ä°klim VakfÄ±)
“Dünya'da ve Türkiye'de enerji dönüÅŸümü: AÅŸÄ±rÄ± gürültülü ve inanÄ±lmaz yakÄ±n”
* Ege Bölgesindeki yerel mücadelelerden temsilciler
2. Oturum: Ekolojik ihtilaflar ve enerji demokrasisi
Prof. Dr. Begüm Özkaynak (BoÄŸaziçi Üniversitesi)
“Küreselden yerele ekolojik ihtilaflar: EJ Atlas ve Dirençevre örnekleri”
Dr. Cem Ä°skender AydÄ±n (Ä°stanbul Politikalar Merkezi, SabancÄ± Üniversitesi)
“Enerji adaletinin izinde: Yenilenebilir enerji, çevre adaleti ve Türkiye" (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:55