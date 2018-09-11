EGEÃ‡EP 2. kez Enerji Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± yapÄ±yor

Enerji Ã¼retiminin ekolojiye etkileri Enerji Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lacak.

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ikinci kez enerji çalÄ±ÅŸtayÄ± gerçekleÅŸtiriyor. Son yÄ±llarda enerji üretim projeleri kaynaklÄ± doÄŸa talanÄ±nÄ±n boyutlanmasÄ±na paralel bunlara karÅŸÄ± yürütülen ekoloji mücadelelerinin ivme kazandÄ±ÄŸÄ± bir süreçte gerçekleÅŸtirilecek çalÄ±ÅŸtaya yerellerde yaÅŸam alanlarÄ±nÄ± koruma mücadelesi veren köylüler de katÄ±lacak.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonunda gerçekleÅŸtirilecek çalÄ±ÅŸtay yarÄ±n (ÇarÅŸamba) saat 13.00-18.00 arasÄ±nda yapÄ±lacak.

Prof. Dr. Ali Osman Karababa'nÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lacak çalÄ±ÅŸtay iki ayrÄ± oturum ÅŸeklinde gerçekleÅŸtirilecek. ÇalÄ±ÅŸtaya yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan bilim insanlarÄ± konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaklar. ÇalÄ±ÅŸtaya JES, RES ve termik santral karÅŸÄ±tÄ± yerel direniÅŸlerden temsilcilerin de katÄ±lÄ±mÄ± bekleniyor.

ÇalÄ±ÅŸtay ProgramÄ±

1.Oturum: Küresel enerji ve iklim krizine farklÄ± yaklaÅŸÄ±mlar: Neredeyiz?

Dr. Ethemcan Turhan (KTH Kraliyet Teknoloji Enstitüsü, Stockholm)

“Paris'ten sonra Katowice'den önce: Küresel iklim krizi nereye?”

Mustafa Özgür Berke (Avrupa Ä°klim VakfÄ±)

“Dünya'da ve Türkiye'de enerji dönüÅŸümü: AÅŸÄ±rÄ± gürültülü ve inanÄ±lmaz yakÄ±n”

* Ege Bölgesindeki yerel mücadelelerden temsilciler

2. Oturum: Ekolojik ihtilaflar ve enerji demokrasisi

Prof. Dr. Begüm Özkaynak (BoÄŸaziçi Üniversitesi)

“Küreselden yerele ekolojik ihtilaflar: EJ Atlas ve Dirençevre örnekleri”

Dr. Cem Ä°skender AydÄ±n (Ä°stanbul Politikalar Merkezi, SabancÄ± Üniversitesi)

“Enerji adaletinin izinde: Yenilenebilir enerji, çevre adaleti ve Türkiye" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:55

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