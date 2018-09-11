Ä°zlandalÄ± bakan â€˜balina avÄ±â€™nÄ± savundu

Ä°zlanda'da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Thordarson, geÃ§tiÄŸimiz haftalarda gÃ¼ndeme gelen ve bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§eken balina avÄ±nÄ±n Ã¼lkesinin hakkÄ± olduÄŸunu savundu.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°zlanda’nÄ±n balina avlamasÄ±na yönelik eleÅŸtirileri yanÄ±tlayan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gudlaugur Thor Thordarson, Ä°zlanda’nÄ±n balina avlama hakkÄ± konusunda pazarlÄ±k yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°KÄ° YIL SONRA YENÄ°DEN AVCILIK BAÅžLADI

Ä°ki yÄ±llÄ±k bir aradan sonra Ä°zlanda, balina avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bu yÄ±lÄ±n Haziran ayÄ±nda yeniden baÅŸladÄ±. Hükümetin görevlendirdiÄŸi Hvalur adlÄ± ÅŸirket, bugüne kadar 111 oluklu balina avladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Åžili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Ä°srail, Meksika, Monako, Yeni Zelanda, Panama ve ABD ise Ä°zlanda’nÄ±n yeniden balina avÄ±na baÅŸlamasÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

9 MayÄ±s 2018'de Parlak Gelecek Partisi Milletvekili Katrin Gunnarsdottir, konuyu yazÄ±lÄ± bir soru önergesiyle gündeme getirdi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±’ndan parlamentoyu bilgilendirmesini istedi.

Yönetmenlikler baÅŸbakan ve bakanlarÄ±n milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± 15 gün içinde yanÄ±tlamasÄ±nÄ± öngürüyor. Ancak Thordarson, balina avÄ±na iliÅŸkin soru önergesine 4 ay sonra yanÄ±t verdi.

‘Ä°ZLANDA BALIKÇILIÄžA BAÄžIMLIDIR’

Thordarson, balina avÄ±na Ä°zlanda’nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n olumsuz ekonomik sonuçlara yol açmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun ABD ve Ä°ngiltere ile sürdürülen serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± görüÅŸmeleri için bir engel oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°zlanda’nÄ±n balina avlama hakkÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸma götürmez olduÄŸunu savunan Thordarson, “Ulus olarak balÄ±kçÄ±lÄ±k ve denizin kaynaklarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± Ä°zlanda’nÄ±n balina avlama hakkÄ± pazarlÄ±k edilemez. Bu hak tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r. UluslararasÄ± yasa ve sözleÅŸmelere saygÄ± gösterilmelidir. Ä°zlanda’nÄ±n balina gibi denizde yaÅŸayan kaynaklarÄ± sorumlu ve sürdürülebilir bir ÅŸeklinde kullanmasÄ± kuÅŸkuyla karÅŸÄ±lanamaz” dedi.

Ä°ZLANDA’YA ‘MAVÄ° BALÄ°NA AVI’ SUÇLAMASI

UluslararasÄ± Balina AvcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Komisyonu, 1960’lÄ± yÄ±llarda soylarÄ± tükenme riski taÅŸÄ±yan mavi balinalarÄ± koruma alltÄ±na aldÄ± ve avlanmalarÄ±nÄ± yasakladÄ±. Ä°zlanda dahil tüm ülkeler bu karara uyacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Japonya, Norveç ve Ä°zlanda ticari amaçlÄ± balina avÄ± yapÄ±yor. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin yargÄ± organlarÄ±ndan UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, 2014 yÄ±lÄ±nda Avustralya’nÄ±n baÅŸvurusu üzerine Japonya’nÄ±n ticari amaçla balina avlamasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Ä°zlanda, oluklu balinalarÄ±n soylarÄ±nÄ±n tükenmekte olduÄŸu görüÅŸüne katÄ±lmÄ±yor ve avlanmayÄ± sürdürüyor.

Bu yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda Ä°zlanda’nÄ±n avlanma izni verdiÄŸi Hvalur ÅŸirketi, 200 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bir balinayÄ± öldürmekle suçlandÄ±. Åžirket, avladÄ±klarÄ± balinanÄ±n mavi balina deÄŸil mavi ve oluklu balina kÄ±rmasÄ± olduÄŸunu iddia ediyor. Hayvan haklarÄ± savunucularÄ± ise ÅŸirketin avladÄ±ÄŸÄ± canlÄ±nÄ±n mavi balina olduÄŸunda Ä±srarlÄ±.

24 AÄŸustos günü ÅŸirket, mavi ve oluklu balina kÄ±rmasÄ± olduÄŸu tespit edilen bir balina daha avladÄ±.

EÄŸer DNA sonuçlarÄ± avlanan canlÄ±nÄ±n mavi balina olduÄŸunu gösterirse ÅŸirket para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacak ve balinanÄ±n satÄ±ÅŸÄ± yasaklanacak.

10 BÄ°NDEN FAZLA PROTESTO MEKTUBU

Ä°zlanda’nÄ±n bu yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda yeniden balina avÄ±na baÅŸlamasÄ± halkÄ±n da tepkilerine yol açtÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ä°zlanda dÄ±ÅŸÄ±ndan 10 binden fazla protesto mektubu gönderildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Thordarson, Ä°zlanda’nÄ±n 2006 yÄ±lÄ±nda ticari amaçla balina avÄ±nÄ± baÅŸlatmasÄ±ndan sonra aldÄ±ÄŸÄ± protesto mektuplarÄ±ndan daha fazlasÄ±nÄ± son 3 ay içinde aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:32

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