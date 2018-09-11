Ã‡ocuklardan 'Benimle oyna telefonunla deÄŸil' eylemi

Almanya'da 7 yaÅŸÄ±ndaki Emil Rustige'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen eylemde Ã§ocuklar ebeveynlerine 'Benimle oyna cep telefonunla deÄŸil' dedi.

Almanya’nÄ±n Hamburg kentinde çocuklardan ailelere ve yetiÅŸkinlere anlamlÄ± bir uyarÄ± eylemi düzenlendi. 7 yaÅŸÄ±ndaki Emil Rustige’nin daveti üzerine Feld Caddesi’nde bir araya gelen çocuklar aileleriyle birlikte Lindenpark’a kadar yürüyüÅŸ yaptÄ±. Ellerinde ise anne babalarÄ± uyaran “Benimle oyna, cep telefonunla deÄŸil” dövizleri vardÄ±. Emil’in ailesinin polise baÅŸvurusu üzerine yapÄ±lan eyleme 150 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Ailelerin cep telefonlarÄ±yla oynamaktan çocuklara vakit ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekmek üzere düzenlenen yürüyüÅŸte, çocuklar kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± dövizleri taÅŸÄ±dÄ±. Dövizlerde “Kum havuzunda cep telefonu olmasÄ±n”, “Benimle chat'leÅŸ” yazÄ±larÄ± yer alÄ±yordu.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalara göre, aileler cep telefonlarÄ± nedeniyle çocuklarÄ±na daha az zaman ayÄ±rÄ±rken, 4-13 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki çocuklarÄ±n yüzde 50’sinin kendi cep telefonlarÄ± bulunuyor. (Hamburg/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 13:17

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