FotoÄŸraf: AA
Ãœcretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±
ÅžiÅŸli Belediyesinde Ã¼cretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±. Yetkililerin sÃ¶z vermesi Ã¼zerine eylem sona erdi.
Ä°stanbul ÅžiÅŸli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen temizlik iÅŸçileri belediye binasÄ± önünde toplanarak haklarÄ±nÄ± istedi.
ÇaÄŸlayan'daki belediye binasÄ± önünde toplanan belediyenin temizlik iÅŸleri birimine baÄŸlÄ± 100 iÅŸçi, uzun zamandÄ±r ücretlerinin ödenmediÄŸini vurgulayarak basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
Belediye önüne gelen DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°stanbul 3 Nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Åženol Erdem, iÅŸçiler adÄ±na belediye yetkilileriyle görüÅŸtü.
Erdem, görüÅŸmenin ardÄ±ndan ÅžiÅŸli Belediyesi tarafÄ±ndan saat 15.00'te çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ücretlerinin ödenmesi konusunda söz aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, iÅŸçilerden eyleme son vermelerini istedi. BazÄ± iÅŸçiler Erdem’e tepki gösterirken; açÄ±klama üzerine eylem sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 14:49