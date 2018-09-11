Ä°stinye Park AVM'ye bir kÃ¶tÃ¼ haber daha; Ã‡ED'i iptal edildi

Ä°zmir'de Ä°stinye Park AVM ve Otel projesine yargÄ±dan bir kÃ¶tÃ¼ haber daha geldi. Projenin Ã‡evresel Etki DeÄŸerlendirmesi raporu da iptal edildi.

Metehan UD

Ä°zmir

Meslek odalarÄ±nÄ±n 'kent suçu' iÅŸleniyor diyerek karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Ä°stinye Park AVM ve Otel projesine yargÄ±dan bir kötü haber daha geldi. Daha önce imar planlarÄ± iptal edilen projenin bu sefer de ÇED kararÄ± iptal edildi. Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü, yargÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± için Balçova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'na yazÄ± yolladÄ±.

Ä°zmir'in Balçova Ä°lçesi Üçkuyular MeydanÄ±'nda yapÄ±mÄ± devam eden Ä°stinye Park AlÄ±ÅŸveriÅŸ Merkezi ve Otel projesi hakkÄ±nda ÅŸimdiye kadar birçok kez dava açÄ±ldÄ±. Meydandan hukuksuz bir ÅŸekilde taÅŸÄ±nan vergi dairesi, lise, pazar, çocuk parkÄ± ve terminalin yerine yapÄ±lan inÅŸaatÄ±n daha öncesinde açÄ±lan davalar sonucunda imar planlarÄ± iptal edilmiÅŸti. AskÄ±ya çÄ±kan imar planlarÄ±nÄ± Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na jet hÄ±zÄ±yla onaylatan projenin sahibi Orjin Grup bu süreci atlatmÄ±ÅŸtÄ± ancak proje için yeni bir olumsuz karar daha geldi. Son olarak proje için 2017 Eylül ayÄ±nda verilen 'Çevresel Etki DeÄŸerlendirme Olumlu KararÄ±' iptal edildi. Bölgede yaÅŸayan bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan açÄ±lan davanÄ±n sonucunda Ä°zmir 2. Ä°dare Mahkemesi ÇED kararÄ±nÄ± hukuka ve mevzuata uygun bulmadÄ±.

'PLANA AYKIRI KULLANILAMAZ'

Kararda daha önce imar planlarÄ± hakkÄ±nda verilmiÅŸ iptal kararlarÄ±na atÄ±fta bulunularak bu durumun 'çevresel etki deÄŸerlendirmesinde dikkate alÄ±nacak hususlarÄ±' etkileyeceÄŸi belirtildi. Kararda "3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanunu'nun 3. maddesinde ifade edilen, herhangi bir sahanÄ±n her ölçekteki plan esaslarÄ±na, bulunduÄŸu bölgenin ÅŸartlarÄ±na ve yönetmelik hükümlerine aykÄ±rÄ± maksatlar için kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± kuralÄ± da gözetildiÄŸinde hukuka ve mevzuata uyarlÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ± sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. Yerel idari mahkemeler, daha öncesinde resmi kurum alanlarÄ±nÄ± ticari konuta çeviren imar planlarÄ±nÄ± imar mevzuatÄ±na, kamu yararÄ±na, ÅŸehircilik ilkelerine ve planlama esaslarÄ± aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesi ile iptal etmiÅŸti.

ÅžÄ°RKET ZAMAN KAYBEDECEK

Karar, Temiz Ä°zmir DerneÄŸi tarafÄ±ndan CÄ°MER'e yapÄ±lan baÅŸvuru sonucunda ortaya çÄ±ktÄ±.

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ÇED Hizmetlerinden Sorumlu Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Dernek BaÅŸkanÄ± Nivent KurtulaÅŸ'a verilen cevapta 11 Temmuz 2018 tarihinde Ä°zmir 2. Ä°dare Mahkemesi tarafÄ±ndan verilen kararÄ±n uygulanmasÄ± için 7 Eylül tarihinde Balçova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisi veriliyor. Kararla birlikte söz konusu inÅŸaatÄ±n bir an önce mühürlenmesi gerekiyor. Ancak idari yargÄ± kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± için bir aylÄ±k bir süreç tanÄ±nÄ±yor. Ä°nÅŸaata devam etmek için yeni bir ÇED süreci baÅŸlatÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Bu süreç ÅŸirkete zaman kaybettirecekken yakÄ±n zamanda onanan imar planlarÄ±na karÅŸÄ± dava açan odalar için de zaman kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacak.

RESMÄ° ALANDAN TÄ°CARET KONUT ALANINA

Üçkuyular MeydanÄ±'nda AVM ve otel projesinin olduÄŸu söz konusu alan daha önceki imar planlarÄ±nda resmi tesis alanÄ±, açÄ±k pazar yeri alanÄ±, çocuk parkÄ±, yeÅŸil alan ve terminal alanÄ± olarak belirlenmiÅŸti. DoÄŸuÅŸ Holding tarafÄ±ndan ucuza satÄ±n alÄ±nan parseller 2015 yÄ±lÄ±ndaki plan tadilatÄ± ile ticaret merkezi ve otel imarÄ±na çevrildi ve deÄŸeri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Alandaki KarabaÄŸlar Vergi Dairesi, lise, terminal, pazar alanÄ± ise KarabaÄŸlar sÄ±nÄ±rÄ±ndaki baÅŸka parsellere taÅŸÄ±ndÄ±. DoÄŸuÅŸ Holding tarafÄ±ndan yapÄ±mÄ±nÄ± baÅŸlanan proje Orjin Gruba satÄ±ldÄ±. 42 bin metrekarelik alan üzerine inÅŸa edilen ve Türkiye'nin en büyük alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezlerinden biri olmasÄ± planlanÄ±yor. Orjin Grup, projeye karÅŸÄ± dava açanlar hakkÄ±nda 'menfaat gruplarÄ±' benzetmesinde bulunmuÅŸtu.

Ä°stinye Park AVM planlarÄ± bir kez daha iptal edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 11:35

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