Ä°mam hatip ve meslek lisesi seÃ§mediÄŸi iÃ§in liseye yerleÅŸemedi

Hükümetin, ‘Liseye geçiÅŸler sÄ±navsÄ±z olacak. YerleÅŸmeyen kimse kalmayacak’ diyerek hayata geçirdiÄŸi sistem nedeniyle yaÅŸanan maÄŸduriyet haberlerine bir yenisi eklendi. Düzce'de bu yÄ±l lise eÄŸitimine baÅŸlamasÄ± gereken Mertcan Ozan (14), yaptÄ±ÄŸÄ± 5 tercihe raÄŸmen herhangi bir okula yerleÅŸemedi. Ortaokulda her yÄ±l teÅŸekkür belgesi alan Ozan, psikolojik sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Düzce YeÅŸilçimen Mahallesi'nde oturan Mertcan Ozan'Ä±n, bu yÄ±l lise birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi olarak eÄŸitimine devam etmesi gerekiyor. Mertcan Ozan'Ä±n tercih aÅŸamasÄ±nda Düzce'de eÄŸitim ve öÄŸretime devam eden 5 devlet lisesine tercih yapmasÄ±na raÄŸmen, hiç bir yere yerleÅŸemedi. Ozan, okullarÄ±n açÄ±lmasÄ±na 1 hafta kala ne yapacaÄŸÄ±nÄ± henüz bilmiyor.

'Ä°MAM HATÄ°P VE MESLEK LÄ°SESÄ° TERCÄ°H ETMEDÄ°ÄžÄ°M Ä°ÇÄ°N SORUN YAÅžADIM'

Ä°mam hatip ve meslek lisesi tercih etmediÄŸi için sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Mertcan Ozan, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu meslek lisesine gitti. DiÄŸerleri imam hatip tercih etti. Ben imam hatip ya da meslek lisesine gitmek istemediÄŸim için yerleÅŸemedim. Ä°mam hatip lisesi ya da meslek lisesi beni hedeflerime ulaÅŸtÄ±ramÄ±yor. Ben yükseköÄŸrenim yapmak istiyorum ve bu okullar beni oraya getiremeyecekler buna inanÄ±yorum. Åžu an psikolojik olarak sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yorum. Çok üzülüyorum. Daha okul kÄ±yafetlerimin dahi ne olduÄŸunu bilmiyorum. ArkadaÅŸlarÄ±m 1 hafta sonra okula baÅŸlayacaklar. Ben daha okul kÄ±yafetimin ne olduÄŸunu bilmiyorum” dedi.

6, 7 VE 8'Ä°NCÄ° SINIFTA TEÅžEKKÜR BELGESÄ°

ÇocuÄŸunun yerleÅŸememesini imam hatip ve meslek lisesi tercihi yapmamaya baÄŸlayan anne Emriye Ozan, “Eksik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey yok. Biz meslek lisesi ya da imam hatip lisesine gitmesini istemediÄŸimiz için tercihimizde onlar yoktu. 5 tane seçim hakkÄ±mÄ±z vardÄ±. 5 seçimimizi de yaptÄ±k. Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Åžehitleri Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’ni tercih ettik. ÇocuÄŸumun mezun olduÄŸu okulda 200'den fazla 8'inci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi vardÄ±. OnlarÄ±n hepsi yerleÅŸti. 200 öÄŸrenciden sadece benim oÄŸlum yerleÅŸemedi. Ben çocuÄŸumun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu düÅŸünmüyorum. 6, 7 ve 8'inci sÄ±nÄ±fta teÅŸekkür belgesi aldÄ±. Not ortalamasÄ± 75'in üzerinde” diye konuÅŸtu.

Emriye Ozan, oÄŸlunun okulda aldÄ±ÄŸÄ± teÅŸekkür ve baÅŸarÄ± belgelerini göstererek, çocuÄŸunun tercih ettiÄŸi liselerden birisine yerleÅŸtirilmesi için yetkililere çaÄŸrÄ±da bulundu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 11:26

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