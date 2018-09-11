YDS soru ve cevaplarÄ± internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

Ã–SYM, YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2018-YDS) sonbahar dÃ¶neminin temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ±nÄ± eriÅŸime aÃ§tÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan 9 Eylül'de yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (2018-YDS) sonbahar döneminin temel soru kitapçÄ±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± eriÅŸime açÄ±ldÄ±.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS sonbahar dönemine baÅŸvuran adaylar, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile sorularÄ±n tamamÄ±na ulaÅŸabilecek.

SÄ±navda adaylara yöneltilen sorularÄ±n yüzde 10'una karÅŸÄ±lÄ±k gelen temel soru kitapçÄ±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ±na ise ÖSYM'nin internet sitesinden eriÅŸilebilecek.

AçÄ±klamada, sorularÄ±n, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÄ±nda eser niteliÄŸinde ve telif haklarÄ±nÄ±n ÖSYM'ye ait olduÄŸu belirtilerek, ÖSYM'nin yazÄ±lÄ± izni olmadan çoÄŸaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, daÄŸÄ±tÄ±lamayacaÄŸÄ± ve yayÄ±mlanamayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 11:09

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