Meteoroloji saÄŸanak uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Marmara BÃ¶lgesi'nde Ã¶ÄŸleden sonra yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor. AyrÄ±ca Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Dersim ve AdÄ±yaman'da gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde öÄŸleden sonra Yalova, Kocaeli ve Sakarya, KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimleri, Ä°stanbul çevrelerinin yer yer aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor. AyrÄ±ca Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Dersim ve AdÄ±yaman için gök gürültülü saÄŸanak uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

MARMARA'DA YAÄžIÅž

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sÄ±caklÄ±klarÄ± mevsim normalleri civarÄ±nda olacak.

HavanÄ±n parçalÄ± bulutlu geçmesi beklenen bölgede öÄŸle saatlerinden sonra doÄŸu kesimleri (Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile KÄ±rklareli'nin kÄ±yÄ± kesimleri ve Ä°stanbul çevrelerinin yer yer aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçmesi öngörülüyor.

RüzgarÄ±n, kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 Ä°L Ä°ÇÄ°N SAÄžANAK UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünün yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±na göre, Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Bingöl, Dersim ile AdÄ±yaman'Ä± kapsayan bölgede, yarÄ±n sabaha kadar aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmezken, bu 5 ilde rüzgarlarÄ±n güneyden orta, yaÄŸÄ±ÅŸ esnasÄ±nda da kuvvetli esmesi öngörülüyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 10:39

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